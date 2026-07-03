Türkiye Hazır Beton Sektöründe Avrupa Lideri

Albayrak Hazır Beton Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Albayrak, dünya çimento üretiminde söz sahibi olan Türkiye'nin hazır betonda Avrupa lideri olduğunu belirterek, bu yıl 140 milyon metreküp hazır beton üretimi beklediklerini söyledi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Albayrak, hazır beton sektöründe 2 bin 500 tesisin ve 1250 firmanın bulunduğunu, 50 bin civarında kişinin istihdam edildiğini söyledi.

Türkiye'nin hazır betonda önemli bir kalite yakaladığını dile getiren Albayrak, "Dünyadaki çimento üretiminde söz sahibi, beton üretiminde Avrupa lideri olan bir ülkeyiz. 2026 yılının da 2025'e paralel geçeceğini düşünüyorum. Sektördeki ekonomik büyümenin enflasyon oranıyla paralel geçeceğini tahmin ediyorum. Bu yıl genelinde 140 milyon metreküp hazır beton döküleceğini öngörüyorum." diye konuştu.

Albayrak, 2023-2025 döneminde Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yeniden inşa çalışmaları nedeniyle beton üretiminin çok canlı olduğunu anımsatarak, "Deprem sonrası Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm projeleri yoğunlaştı. Hem Emlak Konut'un hem TOKİ'nin hem de piyasa müteahhitlerinin bu alanda ciddi çalışmaları var. Bu sayede deprem bölgesinden oluşabilecek üretim açığının kapanabileceğini düşünüyorum. Hazır beton üretimi hemen hemen 2025 seviyesinde olacaktır." ifadelerini kullandı.

"En büyük zorluğumuz ham madde kaynaklarına erişim"

Erdal Albayrak, hazır beton sektöründeki en büyük zorluğun "ham madde kaynaklarına erişim" olduğunun altını çizerek, madenlerin işletilmesinde olumsuzluklar yaşandığını anlattı.

Kısa süre önce katıldığı bir panelde "beton üretim tesislerinin çevreye çok zararı olduğuna" dair bir yorum yapıldığını kaydeden Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oysa beton, içerisinde zehir olan bir ürün değildir. Bu üretim tesisleri olmasa biz bugün yaşadığımız evlerde yaşayamazdık. Bu evler, köprüler, yapılar üretilemezdi. Yanlış bir algı var. Beton çevreyi çirkinleştirmez, çirkinleştiren şehir plancılığıdır. Siz kalkıp 100 katlı bina yapıyorsanız bu şehir planlamacılarının sorumluluğundadır. Fakat bu anlamda fatura her zaman betona kesiliyor. (Ahşap, çelik veya taş yapıların daha uzun ömürlü olduğu ve beton binaların 25-50 yıl arasında ömürlerinin bulunduğu yönündeki eleştiriler) Ülkemizde ahşap yapılaşmasına olanak sağlayabilecek bir orman miktarı yok. Türkiye'nin çelik üretimi inşaat sektörüne yetecek miktarda değil. Bugün modern bir inşaat sektöründe katlı yapıları zaten hazır beton haricinde bir malzemeden yapmanız çok zor. Tek katlı binalar zaten topraktan yapsanız o da yıkılmaz. Bugün katlı yapı mecburiyeti var. Tek katlı beton ev yaparsanız onu da birkaç yüz yıl kullanırsınız."

Albayrak, hazır beton üretimindeki sürdürülebilirlik çalışmalarına değinerek, karbon emisyonunu azaltmak için gerekli çalışmaları sürdürdüklerini anlattı.

"Hazır beton üreticilerimiz çok iyi disipline olmuş durumda"

Albayrak Hazır Beton Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Albayrak, Türkiye'de üretilen hazır betonların depreme karşı ne derecede dayanıklı olduğu ve denetlenip denetlenmediğine ilişkin soru üzerine, betonun yüzde 95 doğruluk payıyla üretilebildiğini, yüzde 5'lik hata payının ise her zaman önden kabul edilebildiğini söyledi.

Albayrak, "Türkiye'deki hazır beton üreticileri çok iyi disipline olmuş durumda. Özellikle Türkiye Hazır Beton Birliği üyesi şirketler kalite açısından son derece disipline edilmiş firmalardır. Kalite noktasında da dünyanın hiçbir ülkesinden geride değiliz, dünya ile başa baş boy ölçüşebilen, hatta Avrupa'nın bile önünde kalite anlayışımız var." şeklinde konuştu.

Hazır betonun yarı mamul olduğunu, kalite süreçlerini inşaata kadar kontrol edebildiğini, betonun kalıba yerleştirilmesi ve sonrasına dahil olamadıklarını anlatan Albayrak, kalıba iyi yerleştirilmemesi, kalıbın iyi olmaması ve yeterli vibrasyon uygulanmaması halinde dünyanın en iyi betonunun bile istenilen sonucu veremeyeceğini bildirdi.

Albayrak, sektörün önündeki en büyük fırsatın "hemen hemen her yerde süren kentsel dönüşüm çalışmaları" ile "altyapı projeleri" olduğunu belirterek, "Sektör için en büyük tehdit nedir derseniz sektörün hala ülkede bir zemine oturtulamamış olması, hala bürokratik bir sürü engelle karşı karşıya olması. Tehditlerden bir tanesi de ham madde tehdidi. Devletin en kaliteli taş ocaklarının işletilmesinin türlü türlü zorluklarla karşı karşıya olması, engellenmeye çalışılması." dedi.

"Şirketimi yapay zekayla buluşturmayı hedefliyorum"

Erdal Albayrak, Albayrak Beton'un yaklaşık 23 yıllık hazır beton deneyimi olan bir şirket olduğunu belirterek, yılda 900 bin metreküp civarında üretim yaptıklarını söyledi.

Albayrak, "Yıllık üretim kapasitemize 8 saat üzerinden bakarsak 817 bin metreküp bir yıl. Tabii ki 8 saat üzerinden üretim yapmıyoruz. Bazen 24 saat üzerinden de üretim gerçekleştirdiğimiz oluyor. Bunu esnetirseniz daha yüksek üretim hacimleri de elde edebilirsiniz." diye konuştu.

Hazır beton tarafında 210, inşaat kısmında 90 olmak üzere toplam 300 kişiyi istihdam ettiklerini dile getiren Albayrak, 4 ayrı noktada 5 hazır beton tesisinin bulunduğunu, gelecek dönemde iki ayrı noktada daha hazır beton üretimi yapmayı planladıklarını, bunlardan birisinin Ümraniye, diğerinin ise Maltepe olabileceğini anlattı.

Albayrak, gelecek 5 yıllık dönemde fırsat olması halinde farklı şehirlere açılma planlarının bulunduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Benim, 'ne kadar çok satarak, ne kadar çok büyük betoncu olurum' diye bir hayalim yok. Şirketimi daha verimli hale nasıl getirebilirim? Bugün maliyetim bir birimde 1 ise bunu nasıl 0,70'e düşürebilirim? Bununla uğraşıp burada zirvede olmak isterim. Çok satarak çok para kazanılmıyor. Hazır beton sektörü yapay zeka ve dijitalleşme gibi alanlardan uzak görülebilir ama değil. Benim idealim şirketimi herkesten önce yapay zekayla, dijitalleşmeyle tanıştırıp bu anlamda iyi olmak, büyük olmak yani verimli olmak. Eğer metraj da yanında geliyorsa, sürdürülebilir olmak koşuluyla. Hedeflediğiniz metraj 3-5 yıl sürdürülebilir değilse yaptığınız yatırım çöp olur. Önce ortamın oluşması lazım. Ortam oluşursa biz miktarsal olarak da büyümeyi hedefleyebiliriz."

"(Halka arza) yakınlaştığımızı düşünüyorum"

Albayrak Hazır Beton Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Albayrak, şirketlerinin sektörde hizmet özelliğiyle öne çıktığını belirterek, "Çalışanımıza, müşterimize saygı esasımız. Çünkü kalite yakalanabilir bir şeydir. Arzu eden herkes kaliteyi yakalayabilir ama hizmeti yakalamak, doğru ve zamanında hizmet vermek, insanları bıktırmadan iş yapmak bizim işimiz." şeklinde konuştu.

Şirketin halka arz sürecine değinen Albayrak, şu açıklamalarda bulundu:

"3 yıldan beri yürüttüğümüz bir halka arz sürecimiz var. Sonuna geldiğimizi düşünüyoruz. Her türlü hazırlıklarımızı bitirdik. Bundan sonrası Sermaye Piyasası Kurulu'nun takdiri. Yakınlaştığımızı hissediyorum. Genelde şirketler sermaye ihtiyaçlarından veya borçluluklarından dolayı böyle bir şey planlarlar ama bizim öyle değil. Şirketimizin finansal açıdan en güçlü olduğu, borçluluk olarak addedilebilecek bir borçluluğumuzun olmadığı bir zamanda halka arz planladık. Aile olarak şuna inanıyoruz: Bu şirketlerin kalıcı hale gelmesi gerekiyor. Biz bir aile şirketiyiz. 40 yıllık varız ama 40 yıl değil, niye 400 yıl var olmayalım? Bizim ikinci kuşağımız var, üçüncü kuşağımız olacak. 3 kardeşiz ama bundan sonra 12'ye çıkıyoruz. Bunların içerisinde birtakım anlaşmazlıklar olabilir. Şu ana kadar yok çok şükür. Ama olur ya, bu tarz uyuşmazlıklarda, anlaşmazlıklarda şirketi kimse kurban edemez."

Albayrak, halka arzdan gelecek gelirlerle şartların elverdiği ölçüde büyümeye devam edeceklerini kaydederek, sonrasında ihtiyaç olması halinde araç ve ekipman sayısını artırmayı planladıklarını sözlerine ekledi.