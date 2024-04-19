Türkiye Hazır Giyim Sektörü Dünya Liderliğine Oynayabilir

Türkiye'nin katma değeri yüksek ürünlerle marka olarak dünya liderliğine oynayabilecek durumda olduğunu belirten Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, "Hazır giyim ve tekstilde bizim rakibimiz Orta Doğru veya 3'üncü dünya ülkeleri değil, Avrupa'dır" diye konuştu.
Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan son ihracat verilerine göre hazır giyim ve konfeksiyon sektörü mart ayı ihracatını 1 milyar 618 milyon 456 bin dolarla tamamladı. Ocak-Mart döneminde kaydedilen değer ise, 4 milyar 539 milyon 463 dolar. Sektör, bu rakamla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,5'lik bir düşüş yaşadı. Ancak, Türkiye'den alımları azaltan Avrupalı sektör temsilcilerinin Türkiye'ye yeniden 'yeşil ışık' yakması, 2024 rakamları için sektöre umut verdi.
"Türkiye'nin artık ucuz değil, katma değeri yüksek marka üretmemiz gerekiyor"
Hazır giyimdeki ivmenin yükseldiğini yakından takip ettiklerini belirten DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, "Ancak son dönemde, bilhassa tekstildeki spekülasyonlara çok fazla takılmamak gerektiğini düşünüyorum. Bizim derdimiz aslında, 3'üncü dünya ülkeleriyle değil, daha önceden de gündeme getirdiğimiz gibi, bizim acil bir şekilde artık markalaşmamız gerekiyor. Çünkü, Türkiye artık ucuz arazinin, ucuz işçiliğin ve devletin sübvanse ettiği enerji maliyetlerinin ve ham maddenin bulunduğu bir ülke değildir" şeklinde konuştu.
"Rakibimiz Avrupa ülkeleri"
Başkan Çevikel konuşmasını şöyle sürdürdü;
"Bizim rakibimiz Avrupa ülkeleridir. Dolayısıyla böyle ortamda biz çok üretip çok kazanmak değil, aslında daha yenilikçi, daha teknolojik ve daha nitelikli ürünler üretip katma değeri yüksek ürünlerle marka olarak dünya liderliğine oynayabilecek durumdayız. Bugün tekstilin Mısır, Türkmenistan veya başka ülkelere taşınması konusu 10 sene sonrada konuşulacak. Bu ülkelerin yerini başka ülkeler alacaktır. Çünkü bu ticaretin bir gereğidir. Siz nerede ucuz ürün buluyorsanız, oradan alırsınız. Ancak Türkiye sanayi devrimini tamamlamaya yakın bir ülke olarak hedefi çok daha ileride olmalıdır. Bizim önümüzdeki en önemli süreç markalaşmadır. Hazır giyimde de elbette sektörün yukarı yönlü ivme kazanması çok normal olarak algılıyorum. Çünkü Türk sanayisi hem Avrupa'nın hem de diğer kıtaların gözbebeğidir."
"Hedefimiz, dünya markalarına ürün üretmek değil, dünya markası olmak"
Bursa'nın kumaş üretiminde öncü olduğunu ifade eden Başkan Çevikel, "Bursa, Türkiye'nin tekstil ve kumaşta kalbi olduğu gibi, dünya içinde önemli bir bölgedir. Çünkü bu bölge, her kalitede ürünü, yenilikçi ve katma değeri yüksek ürünleri üretebiliyor. Bu düşüncede Bursa, hem Türkiye'ye hem de diğer ülkelere örnek olmuştur. Ben önümüzdeki dönemde, yakın zamanda inanıyorum ki, Türkiye'den ciddi markalar çıkacaktır. Ucuz üretim istediği yere kaysın. Doğu veya 3'üncü dünya ülkelerine kaysın. Bizim ilgilendiğimiz nokta, dünyanın en iyi markalarına artık ürün üretmek istemiyoruz. Hedefimiz, dünya markası olmaktır. Dünyadaki üreticilere, bizim ürünleri yaptırmak istiyoruz. Bu çerçevede, Türk tekstil sektörünün şuanda bir dönüm noktasında olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu. - BURSA
Son Dakika › Ekonomi › Türkiye Hazır Giyim Sektörü Dünya Liderliğine Oynayabilir - Son Dakika
Bandırma Ticaret Odası ve Erdek Ticaret Odası arasında Kapıdağ Turizmini geliştirmek amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. Oluşturulan Kapıdağ Turizm Geliştirme Komisyonu, bölge turizminin gelişmesi ve tanıtımı için yapılması gerekenleri, ana sorunları ve çözüm önerilerini görüşmek üzere toplantılar düzenleyecek. Ayrıca, Kapıdağ Yarımadası'nda bulunan işletmelerin daha uzun sürelerde hizmet verebilmeleri için turizm sezon süresinin arttırılması için çalışmalar yapılacak.
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, yapısal reformların ekonomiye güç katacağını belirterek, vergileme, sanayinin rekabetçi dönüşümü, üretken finansman sistemi ve yatırım ortamının güçlendirilmesi gibi reformların önemine vurgu yaptı. Avdagiç ayrıca, Türkiye'nin İsrail'e karşı yürürlüğe koyduğu ihracat kısıtlamasını desteklediğini belirtti.
Ödemiş Ticaret Borsası Çok Amaçlı Fuar Alanı'nda düzenlenen fuara yaklaşık 150 firma katıldı. Kaymakam Fatih Aksoy, tarım ve hayvancılığın önemine vurgu yaparak, fuarın bölgenin tarım potansiyelini göstereceğini belirtti. Fuar, 21 Nisan'a kadar ziyaretçilere açık olacak.
Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetimi, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde seçilen belediye başkanlarına tebrik ziyaretinde bulundu. ETSO Yönetimi, Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, Palandöken Belediye Başkanı Av. Muhammet Sunar ve Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar'ı makamlarında ziyaret ederek başarı dileklerini iletti.
Kütahya'nın Eskiyüreğil ve Eynegazi köylerinde yürütülen 'Sözleşmeli Nohut Üretimini Yaygınlaştırma' projesi kapsamında üreticilere yüzde 75 hibeli nohut tohumları dağıtılmaya başlandı. Proje kapsamında toplamda 43 üreticiye bin 30 dekar alanda 12 bin 875 kilogram nohut tohumu ve tamamı hibe olan 52 litre Fungusit ilacı temin edildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Emre Yeniay, nohut ekimi esnasında üreticilere bilgiler vererek sorunlar ve çözümleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.
Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üzüm bağlarında rekolte kaybına yol açan 'Salkım güvesi' zararlısına karşı 'Japon Tuzağı' adı verilen feromon tel ve kapsül uygulama zamanının başladığını üreticilere hatırlattı. Üreticilere devlet desteği de sağlanmaktadır.
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, yapısal reformların ekonomiye güç katacağını belirtti. Avdagiç, enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, hükümetin Ekonomik Programı'nın uygulanmasını istediklerini söyledi. Ayrıca, kamunun tasarruf yapması gerektiğini ve İsrail'e karşı yürürlüğe konulan ihracat kısıtlamasını desteklediklerini ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?