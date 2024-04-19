Türkiye Hazır Giyim Sektörü Dünya Liderliğine Oynayabilir - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye Hazır Giyim Sektörü Dünya Liderliğine Oynayabilir

Türkiye Hazır Giyim Sektörü Dünya Liderliğine Oynayabilir

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, Türkiye'nin katma değeri yüksek ürünlerle marka olarak dünya liderliğine oynayabilecek durumda olduğunu belirtti. Hazır giyim ve tekstil sektöründe yaşanan düşüşe rağmen Avrupalı sektör temsilcilerinin Türkiye'ye yeniden 'yeşil ışık' yakması, sektöre umut verdi. Çevikel, Türkiye'nin artık ucuz değil, katma değeri yüksek marka üretmesi gerektiğini vurguladı ve Türk tekstil sektörünün dönüm noktasında olduğunu ifade etti.

19.04.2024 10:14
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Türkiye'nin katma değeri yüksek ürünlerle marka olarak dünya liderliğine oynayabilecek durumda olduğunu belirten Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, "Hazır giyim ve tekstilde bizim rakibimiz Orta Doğru veya 3'üncü dünya ülkeleri değil, Avrupa'dır" diye konuştu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan son ihracat verilerine göre hazır giyim ve konfeksiyon sektörü mart ayı ihracatını 1 milyar 618 milyon 456 bin dolarla tamamladı. Ocak-Mart döneminde kaydedilen değer ise, 4 milyar 539 milyon 463 dolar. Sektör, bu rakamla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,5'lik bir düşüş yaşadı. Ancak, Türkiye'den alımları azaltan Avrupalı sektör temsilcilerinin Türkiye'ye yeniden 'yeşil ışık' yakması, 2024 rakamları için sektöre umut verdi.

"Türkiye'nin artık ucuz değil, katma değeri yüksek marka üretmemiz gerekiyor"

Hazır giyimdeki ivmenin yükseldiğini yakından takip ettiklerini belirten DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, "Ancak son dönemde, bilhassa tekstildeki spekülasyonlara çok fazla takılmamak gerektiğini düşünüyorum. Bizim derdimiz aslında, 3'üncü dünya ülkeleriyle değil, daha önceden de gündeme getirdiğimiz gibi, bizim acil bir şekilde artık markalaşmamız gerekiyor. Çünkü, Türkiye artık ucuz arazinin, ucuz işçiliğin ve devletin sübvanse ettiği enerji maliyetlerinin ve ham maddenin bulunduğu bir ülke değildir" şeklinde konuştu.

"Rakibimiz Avrupa ülkeleri"

Başkan Çevikel konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Bizim rakibimiz Avrupa ülkeleridir. Dolayısıyla böyle ortamda biz çok üretip çok kazanmak değil, aslında daha yenilikçi, daha teknolojik ve daha nitelikli ürünler üretip katma değeri yüksek ürünlerle marka olarak dünya liderliğine oynayabilecek durumdayız. Bugün tekstilin Mısır, Türkmenistan veya başka ülkelere taşınması konusu 10 sene sonrada konuşulacak. Bu ülkelerin yerini başka ülkeler alacaktır. Çünkü bu ticaretin bir gereğidir. Siz nerede ucuz ürün buluyorsanız, oradan alırsınız. Ancak Türkiye sanayi devrimini tamamlamaya yakın bir ülke olarak hedefi çok daha ileride olmalıdır. Bizim önümüzdeki en önemli süreç markalaşmadır. Hazır giyimde de elbette sektörün yukarı yönlü ivme kazanması çok normal olarak algılıyorum. Çünkü Türk sanayisi hem Avrupa'nın hem de diğer kıtaların gözbebeğidir."

"Hedefimiz, dünya markalarına ürün üretmek değil, dünya markası olmak"

Bursa'nın kumaş üretiminde öncü olduğunu ifade eden Başkan Çevikel, "Bursa, Türkiye'nin tekstil ve kumaşta kalbi olduğu gibi, dünya içinde önemli bir bölgedir. Çünkü bu bölge, her kalitede ürünü, yenilikçi ve katma değeri yüksek ürünleri üretebiliyor. Bu düşüncede Bursa, hem Türkiye'ye hem de diğer ülkelere örnek olmuştur. Ben önümüzdeki dönemde, yakın zamanda inanıyorum ki, Türkiye'den ciddi markalar çıkacaktır. Ucuz üretim istediği yere kaysın. Doğu veya 3'üncü dünya ülkelerine kaysın. Bizim ilgilendiğimiz nokta, dünyanın en iyi markalarına artık ürün üretmek istemiyoruz. Hedefimiz, dünya markası olmaktır. Dünyadaki üreticilere, bizim ürünleri yaptırmak istiyoruz. Bu çerçevede, Türk tekstil sektörünün şuanda bir dönüm noktasında olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye Hazır Giyim Sektörü Dünya Liderliğine Oynayabilir - Son Dakika

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