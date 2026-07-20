Türkiye İhracat Vizyonu: İlk 10'a Girmek

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, orta ve uzun vadede Türkiye'nin dünyanın ilk 10 ihracatçı ülkesi arasına girebilmesinin bir vizyon olduğunu belirterek, "Vizyon bugün yakalanır, 10 sene sonra yakalanır, 15 sene sonra yakalanır ama önemli olan o vizyonu, o potansiyeli, o büyüklüğü görebilip ortaya koymaktır." dedi.

TİM Başkanı Gültepe, İstanbul Finans Merkezinin katkısıyla hazırlanan Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak soruları yanıtladı.

Mustafa Gültepe, bütün dünya ile çalıştıklarını, Afrika ve Avrupa'nın iş yapış şekillerinin ve bakış açılarının farklı olduğunu belirterek, ihracatçının bunları görerek birbirinden etkilendiğini, dünyanın nereye evrildiğini ve işin nereye doğru gittiğini gördüğünü söyledi.

İhracatçıyı doğru yönlendirmeye çalıştıklarını dile getiren Gültepe, "Firmalar, yapay zeka ile ilgili yatırımları, dönüşümleri ve değişimleri yaptıkları için ayakta duruyor. Yapay zekayı şu anda ağırlıklı kullanan taraftayız. Bireysel olarak da kullanılıyor, firmasal olarak da kullanılıyor." şeklinde konuştu.

Gültepe, yapay zekanın kullanılırken yazılım tarafında da olunması gerektiğine dikkati çekerek, "Bunu, birileri yazıyor şu anda. Çinliler, Hindistanlılar, Amerikalılar yazıyor. Aralarında çok fazla rekabet var. Umarım biz de bu şeyi kaçırmayız. Yazılım tarafında olan şeyi yapmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Savunma sanayisinde ortaya konulan iradenin yapay zeka ve yazılım alanlarında da ortaya konulması gerektiğine işaret eden Gültepe, "Firmalar şu anda çok ilgililer. Ekonomik imkanları el verdiği sürece yapay zeka ve teknoloji yatırımlarını yapıyorlar." dedi.

"Hizmet sektörü dahil 27 sektörün büyümeye katkı vermesi lazım"

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, büyüme rakamlarında artışın olması ya da finansal tabloların olumlu seyretmesi durumunda yapay zeka ve teknoloji yatırımlarının daha da artacağını vurguladı.

TİM'de kurdukları IT ekibi ile gelecek dönemde ihracatı kolaylaştırmaya ve daha pratik hale getirmeye yönelik çalışmaları bulunduğunu ifade eden Gültepe, TİM'deki ikinci başkanlık dönemlerinde çok daha farklı projeler ortaya koyacaklarını dile getirdi.

Gültepe, son 12 aylık dönemde 278 milyar dolarlık ihracata imza atıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Yüzde 3'ler, yüzde 4'ler, yüzde 5'ler Türkiye'ye yetmez. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. TİM başkanı oldum olalı yeni bir vizyon, yeni bir misyonla çıkmaya çalışıyorum. Hep diyorum 'çift rakamla büyütmemiz lazım'. Orta ve uzun vadede Türkiye'nin dünyanın ilk 10 ihracatçı ülkesi arasına girebilmesi bir vizyondur. Vizyon bugün yakalanır, 10 sene sonra yakalanır, 15 sene sonra yakalanır ama önemli olan o vizyonu, o potansiyeli, o büyüklüğü görebilip ortaya koymaktır. Bütün çalışmalarımız bununla ilgili. Hizmet sektörü dahil 27 sektörün büyümeye katkı vermesi lazım."

"Türkiye'de ağırlıklı olarak işletme kredisi kullanılıyor"

Mustafa Gültepe, son 6 çeyrektir ihracatın büyümeye katkı vermediğini ve bunun üretim tarafında bir sıkıntı olduğuna işaret ettiğini dile getirdi.

Her sektörde farklı ülkelerden rakipler bulunduğunun altını çizen Gültepe, "Çin ve Hindistan, AB ile daha yakın biliyorsunuz. Hindistan, AB ve İngiltere ile ilgili serbest ticaret antlaşması yaptı. Bugün yok gibi ama ertesi gün bizim karşımıza problem çıkabilecek noktalar. Sektörler zayıflıyor. Rekabetçilikle ilgili Türkiye'nin problemi var." dedi.

Gültepe, finansla ilgili, yatırımla ilgili açıklanan her paketin kesinlikle Türkiye'ye döviz olarak geleceğine dikkati çekerek, "Yatırım olarak başlar, döviz olarak gelir ancak eğer rekabetçiliği çözemezseniz hangi finansı verirseniz verin o yatırıma gitmez. Farklı kanallara farklı bir şekilde işlemeye çalışır. Benim endişem o." şeklinde konuştu.

Uygun kredi kullanmanın önemine işaret eden Gültepe, "Türkiye'de ağırlıklı olarak işletme kredisi kullanılıyor. Yatırım kredisi çok büyük, yatırımlar dışında çok fazla yok çünkü işletmelerin çok fazla sermaye ihtiyaçları var." ifadelerini kullandı.

"Türk Ticaret Bankası 2025'te 80 milyar TL kredi sağladı"

Gültepe, otomotiv sektörünün Türkiye'de çok güçlü olduğunu hatırlatarak, sektörün uzun vadeli iş yaptığını, 3-4 yıllık iş bağlayan sektör olduğunu belirtti.

TİM olarak İhracatı Geliştirme AŞ'yi (İGE) kurduklarını anımsatan Gültepe, "270 Milyar TL'ye yakın kefalet oluşturduk. İGE AŞ'nin satın almış olduğu Türk Ticaret Bankası 2025'te 80 milyar TL kredi sağladı." ifadelerini kullandı.

Gültepe, Türk Eximbank'ın ihracatçı için öneminin altını çizerek, "Gerçekten Türk Eximbank büyük bir fark yaratıyor. Önce rekabetçilik çözülmeli. Sonrasında çok rahat bir şekilde Türkiye'yi üretim üssü ve gayri safi milli hasıladaki büyümenin yarısını ihracattan, üretimden yapma potansiyelimiz olur." dedi.

(Sürecek)