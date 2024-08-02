Türkiye İhracatta Rekor Tazeledi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye İhracatta Rekor Tazeledi

Türkiye İhracatta Rekor Tazeledi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin temmuz ayında ihracatta rekor kırdığını açıkladı. İhracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,8 artarak 22,5 milyar dolara ulaştığını belirten Kacır, dış ticaret açığının yüzde 42,3 azaldığını ve yıllıklandırılmış ihracatın 261,5 milyar dolarla rekor kırdığını ifade etti. Bakan Kacır, HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı ve diğer teşviklerle Türkiye'nin üretimine, ihracatına ve büyümesine ivme kazandırmaya devam edeceklerini söyledi.

02.08.2024 13:32
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SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ihracatta rekor tazelediğini belirterek, "Türkiye'nin üretimine, ihracatına ve büyümesine ivme kazandırmaya devam edeceğiz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, temmuz ayı ihracat rakamlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kacır, "İhracatta rekor tazeledik. Temmuz ayında ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 artarak 22,5 milyar dolara ulaştı. Dış ticaret açığımız yüzde 42,3 azaldı. Yıllıklandırılmış ihracatımız 261,5 milyar dolarla rekor kırdı. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 76,1 olarak gerçekleşti. HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı ve diğer teşvik programlarımızla Türkiye'nin üretimine, ihracatına ve büyümesine ivme kazandırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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