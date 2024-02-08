Türkiye ile Katar arasında JETCO protokolü imzalandı
İSTANBUL - Türkiye ile Katar arasında JETCO protokolü imzalandı. Protokol ile iki ülke arasındaki mevcut ticari işbirliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.
Türkiye-Katar 1. Dönem JETCO Toplantısı; Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Katar Ticaret ve Sanayi Bakanı Şeyh Muhammed bin Hamed bin Kasım Al Sani ve iki ülke yetkililerinin katılımıyla Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşti. Toplantı sonrasında Bakan Bolat ile Katar Ticaret ve Sanayi Bakanı Al Sani, Türkiye-Katar 1. Dönem JETCO Protokolünü imzaladı.
Bakan Bolat, Katar'ın Türkiye'nin Körfez bölgesindeki en önemli ortaklarından biri olduğunu söyledi. Bakan Bolat açıklamasının devamında "Bu toplantıyı özel sektör firmalarımızın da etkin katılımlarıyla, tüm ekonomik ilişkilerimizi derinlemesine ele aldığımız ve ticari ilişkilerimizde yeni fırsatları değerlendirdiğimiz son derece faydalı bir mekanizma olarak telakki ediyoruz. Özel sektör temsilcilerinin de bu çok önemli ikili iş birliği mekanizmasına dahil olmasından ve katılımından memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.
İmzalanan protokolün içeriği hakkında bilgi paylaşan Bakan Bolat, "İmzalamış olduğumuz 1. Dönem JETCO Protokolü, ikili ticari ilişkilerden karşılıklı yatırımlara, müteahhitlik hizmetlerinden üçüncü ülkelerde iş birliğine; yeşil dönüşümden gümrük konularına ve ticareti geliştirecek faaliyetlere kadar pek çok farklı alana ilişkin son derece yapıcı görüşmelerimizin ve mutabakatımızın yansımasıdır. JETCO Protokolümüze ikili ticari ilişkilerin ve yatırım olanaklarının geliştirilmesi amacıyla özel sektörlerimiz arasında iş birliği ve ziyaretlerin artırılması gerektiğini, ayrıca Katar'ın 2030 Vizyonu çerçevesinde müteahhitlik firmalarımızın Katar'da büyük altyapı ve üst yapı projelerini üstlenmeye hazır oldukları hususlarını derç etmiş bulunuyoruz" dedi.
Bakan Bolat, "Hizmet sektörümüzün en önemli bileşenlerinden turizm ve sağlık turizmi alanlarında iş birliklerine hazır olduğumuz ve standardizasyon, akreditasyon ve metroloji alanlarında yetkili kurumlarımızın Katarlı muhatapları ile iş birliğine hazır olduklarını kayıt altına almamız bu hususların en kısa zamanda uygulamaya geçmesini sağlamak amaçlıdır. Şüphesiz bu toplantı, dünya genelinde üretim ve ticarette durağanlık yaşanırken, ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimiz ile iş birliğimizi geliştirmek adına son derece önemli bir buluşma olmuştur" diye konuştu.
Türkiye ile Katar arasındaki ticaret hacmine ilişkin bilgi paylaşan Bolat, "2023 yılında ikili ticaret hacmimiz ise yaklaşık 1,3 milyar dolara ulaşmış olup, çok yakın zamanda yürürlüğe girecek olan Türkiye-Katar Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması ile beraber bu rakamın çok daha yukarılara çıkacağına inanıyorum. Katar şirketlerinin ülkemizdeki yatırımları, 10 milyar dolara ulaşmıştır. Katar'ın ülkemizdeki yatırım imkanlarını değerlendirdiğini görmek bizleri memnun etmektedir. Gerek teknolojik altyapımız gerekse kalifiye beşeri sermayemiz ile ülkemizde daha fazla Katar yatırımı görmeyi arzu ediyoruz" dedi.
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