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Türkiye İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı Düştü - Son Dakika
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Türkiye İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı Düştü

Türkiye'de imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı ocak ayında geçen aya göre 1,3 puan azalarak yüzde 76,2'ye geriledi. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise 0,9 puan azalarak yüzde 76,4'e indi. İmalat sanayiindeki işletmelerin yanıtlarının toplulaştırıldığı ankete göre, kapasite kullanım oranı aylar itibarıyla değerlendirildiğinde, ocak ayında yüzde 76,2 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı Düştü
25.01.2024 - 10:35,  Güncelleme: 10:36
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İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), ocakta geçen aya göre 1,3 puan azalışla yüzde 76,2'ye düştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1740 iş yeri tarafından ocak ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, ocakta geçen aya kıyasla 1,3 puan azalarak yüzde 76,2 seviyesine geriledi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise (KKO-MA) geçen aya göre 0,9 puan azalarak yüzde 76,4'e indi.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı (yüzde) şöyle:

Aylar20232024

Ocak75,376,2
Şubat75,2

Mart73,5

Nisan75,4

Mayıs76,0

Haziran76,8

Temmuz77,1

Ağustos76,1

Eylül77,3

Ekim77,4

Kasım78,0

Aralık77,5

Kaynak: AA
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