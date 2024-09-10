İhracat Endeksi Ağustosta 51,3’e Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

İhracat Endeksi Ağustosta 51,3’e Yükseldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin ağustosta 51,3'e yükseldiğini belirterek, "İhracatımızda yaşanan artış ve ortaya koyduğumuz hedefler, Türkiye'nin küresel alandaki hedefleri ile de uyumlu şekilde güçlenerek sürmektedir" dedi.

10.09.2024 09:39
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin ağustosta 51,3'e yükseldiğini belirterek, "İhracatımızda yaşanan artış ve ortaya koyduğumuz hedefler, Türkiye'nin küresel alandaki hedefleri ile de uyumlu şekilde güçlenerek sürmektedir" dedi.

İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, Ağustos'ta 50,0 eşik değerin üzerinde gerçekleşti. Temmuz'da 50,8 olan endeks Ağustos'ta 51,3 oldu. Verilere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ticaret Bakanı Bolat, İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin 8 ay üst üste eşik değerin üzerinde olduğunu bildirdi. Hükümet ve Ticaret Bakanlığı'nın uyguladığı politikalar ve iş dünyasıyla birlikte atılan adımlar sayesinde ihracat ikliminin güçlenmeye devam ettiğini kaydeden Bakan Bolat, "İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi verilerine göre ihracatta 8 aydır devam eden pozitif ivme, Ağustos'ta 51,3 seviyesine yükseldi. Ana ihracat pazarlarındaki ekonomik faaliyetlerini güçlendirerek sürdüren imalatçılarımıza, tarımcılarımıza, ihracatçılarımıza, hizmetler tedarikçilerimize, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da desteğimiz tam olacaktır. İhracatımızda yaşanan artış ve ortaya koyduğumuz hedefler, Türkiye'nin küresel alandaki hedefleri ile de uyumlu şekilde güçlenerek sürmektedir. Bu vesile ile tüm ihracatçılarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi İhracat Endeksi Ağustosta 51,3’e Yükseldi - Son Dakika

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