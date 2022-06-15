Türkiye İmsad: İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi, Mayısta 0,61 Puan Geriledi

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi, iki aylık yükselişin ardından mayıs ayında yön değiştirerek düşüşe geçti. Endeks, bir önceki aya göre 0,61 puan gerileyerek 74,81 puan oldu. Bu yılın başından itibaren kırılgan yapısını koruyan güven endeksinin zayıf kalmaya devam etmesi bekleniyor.

Türkiye İMSAD tarafından hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi, mayıs ayı sonuçları açıklandı. Buna göre, İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi, iki aylık yükselişin ardından mayıs ayında geriledi. Türkiye İMSAD, gerilemede bayram tatillerinin etkisi olduğuna dikkat çekerek, yüksek sezona rağmen iç satışlarda da düşüş beklentisi olduğunu açıkladı. Mart ve nisan ayındaki faaliyet artışına rağmen güven seviyesinde iyileşme olmadığına vurgu yapılan Türkiye İMSAD raporunda, şu değerlendirmeler yapıldı:

"YÜKSEK ENFLASYON VE TL'DEKİ DEĞER KAYBI GİBİ EKONOMİK UNSURLAR ENDEKSİ SINIRLADI: İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi, yüksek sezona rağmen çalışma gün sayısındaki azalma nedeniyle bu dönemde geriledi. Yüksek maliyetler, yüksek enflasyon ve TL'deki değer kaybı gibi ekonomik unsurlar endeksi sınırladı.

İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ BİLEŞİK ENDEKSİ MAYISTA GERİLEDİ: Geride bıraktığımız mart ve nisan aylarında mevsimsellik etkisi ile yükselen Bileşik Endeks mayıs ayında yön değiştirerek yeniden düşüşe geçti ve bir önceki aya göre 0,61 puan gerileyerek 74,81 puan oldu. İç ve dış talepte yaşanan yavaşlama, faaliyetlerdeki durağanlık ve ekonomik unsurlar endeksi zayıflatırken, resmi tatiller (Ramazan Bayramı ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı) nedeniyle çalışma gün sayısının az olması endeksi sınırladı. Sektörün faaliyetleri mayısta durağanlaştı. Yüksek mevsim olmasına karşın mayıs ayındaki uzun tatil günleri, nisan ayında yüksek performans gösteren faaliyetleri önemli ölçüde sınırladı. Bu dönemde iç ve dış talepte yaşanan yavaşlamaya ek olarak yüksek enflasyon ve maliyetlerin olumsuz etkileri de hissedildi. Faaliyet Endeksi, mayıs ayında bir önceki aya göre değişmezken, tüm faaliyet gruplarında durağanlık yaşandı. Fiyat artışları ile öne çekilen talep de bu dönemde ivme kaybetti.

YURT İÇİ SATIŞLAR SINIRLI ÖLÇÜDE GERİLEDİ: Yurt içi satışlar sınırlı ölçüde gerilerken ihracattaki artış mayısta da sürdü. Tüm bu etkilerle üretimde düşüş sınırlı kaldı. Cirolar mayıs ayında bir bölümü enflasyon kaynaklı olmak üzere sınırlı artış gösterdi. Faaliyetler tarafındaki erken zayıflama, iç- dış talepteki yavaşlama ve ekonomideki risklerin, Bileşik Endeks üzerindeki sınırlayıcı etkisini sürdürmesi bekleniyor.

GÜVEN ENDEKSİ SINIRLI ÖLÇÜDE GERİLEDİ: Mayıs ayında Güven Endeksi, faaliyetlerde durağanlaşma ve ekonomideki belirsizliklerle birlikte kırılganlığını korurken sınırlı düşüş gösterdi. Güven seviyesi mayıs ayında bir önceki aya göre 0,60 puan azaldı. Faaliyetlerdeki durağanlaşmayla birlikte ekonomik unsurlar güven kaybının ana nedenlerini oluşturdu.

KIRILGAN YAPISINI KORUYAN GÜVEN ENDEKSİ'NİN ZAYIF KALMAYA DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR: 2022'nin başından itibaren kırılgan yapısını koruyan Güven Endeksi'nin zayıf kalmaya devam etmesi bekleniyor. Türkiye ekonomisine ilişkin güven seviyesi mayıs ayında sınırlı ölçüde gerilerken inşaat sektöründe ve inşaat malzemeleri sanayisinde sınırlı düşüşler kaydedildi. Bu dönemde yurt içi pazarlarda güven seviyesi sınırlı ölçüde azalırken, ihracat pazarlarına yönelik güven seviyesinde ise artış sınırlı oldu. Mart ve nisan ayında faaliyetlerde gerçekleşen yüksek seviyeler güven seviyesinde iyileşme yaratamadı. Mayıs ayında faaliyetlerin de yavaşlaması, Güven Endeksi'nde zayıflamayı beraberinde getirdi.

YÜKSEK ENFLASYON GÜVENİ ZAYIFLATIYOR: Rusya–Ukrayna savaşının güven değerleri üzerindeki etkileri azalırken ekonomide yaşanan gelişmeler ile yüksek maliyet artışları ve yüksek enflasyon güveni zayıflatıyor.

BEKLENTİ ENDEKSİ YENİDEN GERİLEDİ: Mevsimsellik ve yeni kamu desteklerine rağmen beklentiler mayıs ayında zayıfladı. Nisan ayında yeni yılın ilk artışını kaydeden Beklenti Endeksi, mayıs ayında 0,76 puanlık kayıpla yeniden düşüşe geçti. Bu dönemde ekonominin geneline ilişkin beklentiler zayıf kalırken, iç satışlarda düşüş gerçekleşti. Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerde sınırlı düşüş izlendi. Yüksek sezona rağmen yüksek maliyetler iç pazar siparişlerini baskılarken, önümüzdeki üç aya ilişkin alınan yurt içi siparişler sınırlı ölçüde azaldı.

ÖNÜMÜZDEKİ 3 AYIN ÜRETİM BEKLENTİSİ DE MAYIS AYINDA ARTTI: Rusya-Ukrayna savaşının ihracat pazarlarındaki etkileri de bu dönemde hissedilmeye başladı. Önümüzdeki 3 aya ilişkin alınan ihracat siparişleri mayıs ayında sınırlı artış gösterdi. Önümüzdeki 3 ayın üretim beklentisi de mayıs ayında arttı. Üretim beklentileri ihracatta devam eden talebe bağlı olarak yükseldi. Ekonomik unsurların önümüzdeki dönemlerde beklentileri sınırlayacağı, dış politika ve siyasete ilişkin gerginliklerin ise beklentileri zayıflatacağı öngörülüyor."