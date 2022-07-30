Türk-İş: Temmuzda 4 Kişilik Ailenin Açlık Sınırı 6 Bin 840, Yoksulluk Sınırı 22 Bin 280 Liraya Çıktı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) araştırmasına göre, temmuz ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı 6 bin 840 lirayla asgari ücretin bin 341 lira üzerine çıktı. Yoksulluk sınırı ise 22 bin 280 liraya yükseldi. Araştırmaya ilişkin raporda, "Önümüzdeki aylarda yüksek enflasyon ile yaşam mücadelesi verilmesi kaçınılmaz görülüyor" değerlendirmesi yapıldı.

TÜRK-İŞ, temmuz ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını yayınladı. Buna göre, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 6 bin 840 lirayla yükseldi. Böylece 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı asgari ücretin asgari ücretin bin 341 lira üzerine tırmandı. 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı ise 22 bin 279 liraya yükseldi.

Araştırmaya göre, bekar bir çalışanın 'yaşama maliyeti' ise aylık 8 bin 930 liraya çıktı.

4 KİŞİLİK BİR AİLENİN GIDA HARCAMALARI YÜZDE 128 ARTTI

TÜRK-İŞ'in araştırmasına göre, temmuz ayında Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 7,01 oranında arttı. Son 12 ay itibariyle artış oranı yüzde 128,4 olarak hesaplandı.

YUMURTA YÜZDE 26'LIK ORANLA FİYATI EN ÇOK ARTAN ÜRÜN OLDU

Araştırmaya göre, temmuz ayında da hem süt hem peynir fiyatları arttı. Yoğurt fiyatı sabit kalırken, peynirde bir aylık zam yüzde 10 oldu. Kuzu eti yüzde 10, balık eti yüzde 12, yumurta yüzde 26, nohut yüzde 14, kuru fasulye yüzde 12, yeşil mercimek yüzde 8 arttı. Kırmızı mercimek ve tavuk fiyatları az bir miktar artış gösterirken, yağlı tohumların fiyatı değişmedi. Dana eti fiyatı, Kurban Bayramı sebebiyle oluşan talep yüzde 2 azaldı. Bulgur, un, irmik fiyatlarının tamamı yükseldi. Makarna yüzde 10, geçen ay yüzde 14 zamlanan pirincin fiyatı ise yine aynı oranda arttı. Ankara'da 200 gram normal ekmek yüzde 33 artışla 4 lira olurken, Ankara simidi bu ay 5 liradan satılmaya başlandı.

ORTALAMA SEBZE KİLOGRAM FİYATI 14,17 LİRA, ORTALAMA MEYVE KİLOGRAM FİYATI İSE 16,95 LİRA OLDU

Semt pazarlarında maydanoz, kıvırcık gibi salata yeşillikleri ve pazı, ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzelerin fiyatları arttı. Patatesin kilogramı ortalama 11 liraya çıkarken, kuru soğanın ortalama fiyatı da yüzde 18 artışla 10 liraya yükseldi. Börülce, bezelye, barbunya, fasulye fiyatları gerilerken, yaz sebzelerinden domates, biber, havuç zamlandı. Ortalama sebze kilogram fiyatı 14,17 lira, ortalama meyve kilogram fiyatı ise 16,95 lira oldu. Temel yağ ürünleri grubunda bulunan ürünlerin tamamının fiyatı artarken, margarine bir ayda yüzde 10 zam geldi. Çay, ıhlamur, şeker, reçel, bal, siyah ve yeşil zeytinin fiyatı yükselirken, pekmezin fiyatı geriledi. Tuz yüzde 12, baharatlar yüzde 11, salça yüzde 10 zamlandı.

"ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA YÜKSEK ENFLASYON İLE YAŞAM MÜCADELESİ VERİLMESİ KAÇINILMAZ GÖRÜLÜYOR"

TÜRK-İŞ'in yayınladığı araştırmaya ilişkin raporda da son fiyat gelişmelerine ilişkin şu değerlendirme yapıldı:

"Hanelerde kullanılan doğalgaza bu ay yapılan yüzde 30'luk zamla birlikte yılbaşından bu yana toplam yüzde 75,5'lik zam yapılmış oldu. Elektrik üretiminde ve sanayide kullanılan doğalgaza da yapılan zamların yanında, sürekli artan benzin ve motorin fiyatları da üretici ve tüketici fiyatlarını arttıran en başat sürükleyici etkenlerdendir. Bu sebeple, önümüzdeki aylarda yüksek enflasyon ile yaşam mücadelesi verilmesi kaçınılmaz görülüyor. Haziran 2022 Tüketici Güven Endeksi'nin tarihinin en düşük seviyesinde olması fiyatlama davranışları bozulan tüketicilerin de bu öngörüye sahip olduğunu işaret ediyor."