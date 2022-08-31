Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2022 Temmuz ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre temmuz ayında genel ticaret sistemine göre Eskişehir'in ihracatı da ithalatı da arttı.

TÜİK verilerine göre; Eskişehir'de 2022 temmuz ayında, 2021 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 10,5 artarak 89 milyon 025 bin dolar, ithalat yüzde 10,5 artarak 2022 temmuz ayında 76 milyon 564 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'de ise, temmuz ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 13,4, ithalat yüzde 41,4 arttı. - ESKİŞEHİR