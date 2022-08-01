TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı yükseköğretim istihdam göstergelerini açıkladı. Lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı yüzde 71,1, ön lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı yüzde 63 olarak hesaplandı.

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre; lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı yüzde 71,1 olarak gerçekleşirken, bu oran ön lisans mezunlarında yüzde 63 olarak hesaplandı. Lisans mezuniyet alanları göz önüne alındığında, kayıtlı istihdam oranının en yüksek olduğu ilk 5 eğitim ve öğretim alanı; sağlık ve refah yüzde 82,7, eğitim yüzde 77,8, mühendislik, imalat ve inşaat yüzde 77,8, bilişim ve iletişim teknolojileri yüzde 76,7 ile doğa bilimleri, matematik ve istatistik yüzde 72,3 olarak gerçekleşti. Lisans seviyesinde en yüksek kayıtlı istihdama sahip olan bölümler; işitme engelliler öğretmenliği yüzde 96,6, aile ekonomisi ve beslenme öğretmenliği yüzde 95,5, zihin engelliler öğretmenliği yüzde 95,4, görme engelliler öğretmenliği yüzde 94,4 ile çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği yüzde 94,3 oldu.

Ön lisans mezuniyet alanları göz önüne alındığında, kayıtlı istihdam oranının en yüksek olduğu ilk 5 eğitim ve öğretim alanı; mühendislik, imalat ve inşaat yüzde 71,3, tarım, ormancılık, balıkçılık ve veterinerlik yüzde 66, bilişim ve iletişim teknolojileri yüzde 65,8, doğa bilimleri, matematik ve istatistik yüzde 65,2 ile iş, yönetim ve hukuk yüzde 64,3 olarak gerçekleşti. Ön lisans seviyesinde en yüksek kayıtlı istihdama sahip olan bölümler paramedik yüzde 97,1, ambulans ve acil bakım teknikerliği yüzde 97, polis meslek eğitimi yüzde 92,1, endüstriyel otomasyon yüzde 87,9 ve elektronik haberleşme yüzde 86,7 oldu.LİSANS MEZUNLARININ ORTALAMA İŞ BULMA SÜRESİ 13,6 AYLisans mezunlarında ortalama iş bulma süresi 13,6 ay olarak gerçekleşirken, bu süre ön lisans mezunları için 14,8 ay olarak hesaplandı. Lisans mezuniyet alanları göz önüne alındığında, ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu ilk 5 eğitim ve öğretim alanı; sağlık ve refah 7,7 ay, eğitim 10,9 ay, mühendislik, imalat ve inşaat 11,0 ay, bilişim ve iletişim teknolojileri 11,6 ay ile hizmetler 12,4 ay olarak gerçekleşti. Lisans mezunlarının mezuniyetleri sonrası ilk iş bulma süre ortalamasının en kısa olduğu 5 bölüm; dil ve konuşma terapisi 2,4 ay, güvenlik bilimleri 3 ay, görme engelliler öğretmenliği 3,4 ay, zihin engelliler öğretmenliği 3,7 ay ve işitme engelliler öğretmenliği 3,8 ay oldu.Ön lisans mezuniyet alanları göz önüne alındığında, ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu ilk 5 eğitim ve öğretim alanı; hizmetler 12,5 ay, doğa bilimleri, matematik ve istatistik 12,7 ay, mühendislik, imalat ve inşaat 13,7 ay, sağlık ve refah 13,7 ay ile eğitim 15 ay olarak gerçekleşti. Ön lisans mezunlarının mezuniyetleri sonrası ilk iş bulma süre ortalamasının en kısa olduğu 5 bölüm; uçak gövde bakım 1 ay, polis meslek eğitimi 2,9 ay, paramedik 3,3 ay, kamu güvenliği ve asayişin sağlanması 4,3 ay ve mekatronik teknolojisi 5,8 ay oldu.ORTALAMA KAZANCIN EN YÜKSEK OLDUĞU BÖLÜMLERLisans mezunlarının kazanç durumları incelendiğinde, aylık ortalama kazancı en yüksek olan 5 bölüm; pilotaj, havacılık ve uzay mühendisliği, gemi makineleri işletme mühendisliği, matematik mühendisliği ve uçak mühendisliği oldu. Ön lisans mezunlarının kazanç durumları incelendiğinde, aylık ortalama kazancı en yüksek olan beş bölüm; polis meslek eğitimi, tarım, perakende satış ve mağaza yönetimi, marka iletişimi ile ev idaresi oldu.