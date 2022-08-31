TÜİK: Ekonomi ikinci çeyrekte yüzde 7,6 büyüdü - Son Dakika
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TÜİK: Ekonomi ikinci çeyrekte yüzde 7,6 büyüdü

31.08.2022 11:07
TÜİK: Ekonomi ikinci çeyrekte yüzde 7,6 büyüdü

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), büyüme rakamlarını açıkladı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), büyüme rakamlarını açıkladı. Türkiye ekonomisinin 2022'nin ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 büyüdüğü kaydedildi.

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) 2022 yılı ikinci çeyrek ilk tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi olarak bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,6 arttı. GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 26,6, hizmet faaliyetleri yüzde 18,1, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 11, sanayi yüzde 7,8, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 5,3, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 4,1, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 1,9 ve kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 1,7 arttı. Tarım, ormancılık ve balıkçılık yüzde 2,9 ile inşaat sektörü ise yüzde 10,9 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,1 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,3 arttı. Üretim yöntemiyle GSYH tahmini, cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 114,6 artarak 3 trilyon 418 milyar 967 milyon TL oldu. GSYH'nin ikinci çeyrek değeri cari fiyatlarla dolar bazında 219 milyar 335 milyon olarak gerçekleşti.TÜKETİM HARCAMALARI YÜZDE 22,5 ARTTIYerleşik hane halklarının tüketim harcamaları, önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 22,5 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 2,3, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 4,7 arttı. Mal ve hizmet ihracatı yüzde 16,4, ithalatı ise yüzde 5,8 arttı. İş gücü ödemeleri yüzde 66,4, net işletme artığı/karma gelir ise yüzde 134,7 arttı. İş gücü ödemelerinin cari fiyatlarla gayrisafi katma değer içerisindeki payı, geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 32,6'yken oran 2022 yılında yüzde 25,4 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 49,2'yken yüzde 54 oldu.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi TÜİK: Ekonomi ikinci çeyrekte yüzde 7,6 büyüdü - Son Dakika

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