Tüik: Yıllık Enflasyon Yüzde 83,45'e Yükseldi - Son Dakika
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Tüik: Yıllık Enflasyon Yüzde 83,45'e Yükseldi

03.10.2022 10:29
Tüik: Yıllık Enflasyon Yüzde 83,45'e Yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, eylülde aylık enflasyon beklentilerin bir miktar altında kalarak yüzde 3,08 oldu. Bu artışla birlikte yıllık enflasyon yüzde 83,45’e ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, eylülde aylık enflasyon beklentilerin bir miktar altında kalarak yüzde 3,08 oldu. Bu artışla birlikte yıllık enflasyon yüzde 83,45'e ulaştı.

TÜİK eylül ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi'ni (TÜFE) açıkladı. Buna göre; TÜFE'deki değişim eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,08, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 52,40, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 83,45 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59,91 oldu.

EYLÜL AYINDA EN YÜKSEK ARTIŞ KONUTTA

TÜİK verilerine göre, ana harcama grupları itibarıyla eylül ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 0,04 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Buna karşılık, eylül ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 9,99 ile konut oldu

124 TEMEL BAŞLIĞIN ENDEKSİNDE ARTIŞ OLDU

Bu yılın eylül ayında, endekste kapsanan 144 temel başlıktan 18 temel başlığın endeksinde düşüş olurken, 2 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 124 temel başlığın endeksinde ise artış gözlendi.

YILLIK ARTIŞTA ZİRVE ULAŞTIRMA GRUBUNDA

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 30,76 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 117,66 ile ulaştırma oldu.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ YILLIK YÜZDE 74,63 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,74, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 45,84, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 74,63 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 51,92 oldu.

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Kaynak: ANKA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tüik: Yıllık Enflasyon Yüzde 83,45'e Yükseldi - Son Dakika

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