Tüik: Türkiye'de Faaliyet Gösteren Mali Aracı Kuruluş Sayısı 19 Bin Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; mali aracı kuruluşlar sektöründe, 2021 yılında 19 bin girişim faaliyette bulundu. Mali aracı kuruluşlarda ücretli kadın çalışan oranı yüzde 47,6, ücretli erkek çalışan oranı ise yüzde 52,4 oldu.

TÜİK, 2021 yılına ilişkin mali aracı kuruluş istatistiklerini bugün yayınladı. Buna göre; mali aracı kuruluşlar sektöründe, 2021 yılında 19 bin 1 girişim faaliyette bulundu. Finansal hizmet faaliyetlerinde 255 girişim, sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında 68 girişim, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde ise 18 bin 678 girişim faaliyet gösterdi.

MALİ ARACI KURULUŞLARDA TOPLAM KATMA DEĞERİN YÜZDE 87,3'Ü FİNANSAL HİZMET FAALİYETLERİNDE

Faktör maliyetiyle katma değer 436 milyar 93 milyon TL, üretim değeri ise 592 milyar 14 milyon TL oldu. Mali aracı kuruluşlarda toplam katma değerin yüzde 87,3'ü finansal hizmet faaliyetlerinde, yüzde 8,0'ı sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetlerinde, yüzde 4,7'si ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde oluştu. Üretim değerinin ise yüzde 80,7'si finansal hizmet faaliyetlerinde, yüzde 14,6'sı sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetlerinde, yüzde 4,7'si ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde oluştu.

BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE YARDIMCI FAALİYETLERİNDEKİ ARTIŞ YÜZDE 58,0 OLDU

Bir önceki yıla göre faktör maliyetiyle katma değer yüzde 39,5 artarken üretim değeri yüzde 13,2 arttı.

Reasürans ve emeklilik fonları faaliyetleri yüzde 30,7, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetler ise yüzde 58,0 arttı. Üretim değeri ise bir önceki yıla göre finansal hizmet faaliyetlerinde yüzde 9,7; sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetlerinde yüzde 41,2, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde ise yüzde 5,8 artış gösterdi.

MALİ ARACI KURULUŞLARDA EN YÜKSEK İSTİHDAM FİNANSAL HİZMET FAALİYETLERİNDE GERÇEKLEŞTİ

Mali aracı kuruluşlarda 2020 yılında 312 bin 221 olan yıllık ortalama çalışan sayısı, 2021 yılında 316 bin 279 olarak gerçekleşti. Toplam istihdamın yüzde 70,2'sini finansal hizmet faaliyetlerinde, yüzde 6,6'sı sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında, yüzde 23,2'sini ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde çalışanlar oluşturdu.

MALİ ARACI KURULUŞLARIN PERSONEL MALİYETİNİN YÜZDE 85,3'ÜNÜ MAAŞ VE ÜCRETLER OLUŞTURDU

Personel maliyeti, 62 milyar 8 milyon TL olarak hesaplandı. Mali aracı kuruluşların personel maliyetinin yüzde 81,2'si finansal hizmet faaliyetlerinde, yüzde 8,1'i sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında, yüzde 10,7'si ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde gerçekleşti. Mali aracı kuruluşların personel maliyetinin yüzde 85,3'ü maaş ve ücretlerden, yüzde 14,7'i ise sosyal güvenlik masraflarından oluştu.

MALİ ARACI KURULUŞLARDA ÜCRETLİ KADIN ÇALIŞAN ORANI YÜZDE 47,6 OLDU

Mali aracı kuruluşlarda 2021 yılında ücretli olarak istihdam edilen kadın personel sayısı 143 bin 847 iken erkek personel sayısı 158 bin 516 olarak gerçekleşti. Ücretli kadın çalışan oranı yüzde 47,6, ücretli erkek çalışan oranı ise yüzde 52,4 oldu.

TÜİK verilerine göre; geçen yıl mali aracı kuruluşlarda sabit sermaye yatırımları toplam satın alış değeri, 17 milyar 908 milyon TL oldu. Mali aracı kuruluşlarda 2021 yılında sabit sermaye yatırımları toplam satın alış değerinde en yüksek pay, yüzde 75,4 ile finansal hizmet faaliyetlerinde gerçekleşti. Sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında bu pay yüzde 16,2 iken finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde yüzde 8,4 oldu.