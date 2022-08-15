Tarım Ürünleri Üretici Fiyatlarındaki Yıllık Artış Yüzde 157,89'a Yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; tarım ürünleri üretici fiyatları, temmuzda yüzde 5 arttı. Yıllık fiyat artışı ise yüzde 157,89'a yükseldi.

TÜİK, temmuz ayına dair Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'ni (Tarım-ÜFE) bugün açıkladı. Buna göre; Tarım-ÜFE, 2022 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 5,00, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 108,78, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 157,89 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 79,39 artış oldu.

BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE EN YÜKSEK ARTIŞ BALIKÇILIK ÜRÜNLERİNDE OLDU

TÜİK verilerine göre; sektörlerde bir önceki aya göre, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,66 azalış, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 4,78 artış, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 25,09 artış oldu. Ana gruplarda, bir önceki aya göre yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1,02, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 4,94 ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 7,29 artış hesaplandı.

CANLI KÜMES HAYVANLARINDA AYLIK FİYAT ARTIŞ YÜZDE 22,47 OLDU

Bir önceki aya göre azalışın yüksek olduğu alt gruplar, sırasıyla yüzde 6,68 ile lifli bitkiler ve yüzde 5,66 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt grup ise yüzde 22,47 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar ve yüzde 13,70 ile çeltik oldu.

62 ÜRÜNÜN ORTALAMA FİYATINDA ARTIŞ OLDU

Temmuz 2022'de, endekste kapsanan 87 maddeden 17'sinin ortalama fiyatında azalış, 62 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

LİFLİ BİTKİLERDEKİ FİYAT ARTIŞI YILLIK YÜZDE 256,06'YA YÜKSELDİ

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar, sırasıyla yüzde 74,57 ile koyun ve keçi (canlı), bunların işlenmemiş süt ve yapağıları ve yüzde 75,65 ile diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla yüzde 256,06 ile lifli bitkiler ve yüzde 201,62 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu.