UNDP ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin istilacı türlerle mücadele stratejisini açıkladı - Son Dakika
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Ekonomi

UNDP ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin istilacı türlerle mücadele stratejisini açıkladı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin istilacı yabancı türlerle mücadele ve ekosistemleri yeniden canlandırma amacıyla ilk strateji ve eylem planını açıkladı. Türkiye, son on yılda 872 farklı istilacı türün tehdidiyle karşı karşıya kalmıştır. Strateji ve eylem planı, Denizel İstilacı Yabancı Türler (MarIAS) girişimi kapsamında hazırlanmıştır ve 3,3 milyon ABD Doları tutarındaki bir UNDP projesi olan MarIAS tarafından finanse edilmiştir.

08.05.2024 16:49
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Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, dün Türkiye'nin istilacı yabancı türlerle mücadele ve bunların zarar verdiği ekosistemleri yeniden canlandırmaya yönelik ilk strateji ve eylem planını açıkladı.

Türkiye, jeolojisi, coğrafyası ve iklimi sayesinde, hem toprakları hem de üç tarafında sınırlarını belirleyen denizleriyle biyolojik çeşitlilik açısından önemli bir yer olarak görülüyor. Ancak doğanın bu zenginliği, Süveyş Kanalı'nın açılması, transit gemilerden balast sularının boşaltılması ve iklim değişikliğinin etkisiyle son on yılda ülkeyi istila eden 872 farklı istilacı türün tehdidiyle karşı karşıya. Bu güçlü tehditlere karşı Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, dün Türkiye'nin istilacı yabancı türlerle mücadele ve bunların zarar verdiği ekosistemleri yeniden canlandırmaya yönelik ilk strateji ve eylem planını açıkladı.

Strateji ve eylem planı, 2018'den bu yana Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından finanse edilen ve Türkiye'nin 8 bin 333 km'lik kıyı şeridi boyunca istilacı yabancı türlerin izlenmesini, kontrol edilmesini ve azaltılmasını amaçlayan 3,3 milyon ABD Doları tutarında bir UNDP projesi olan Denizel İstilacı Yabancı Türler (MarIAS) girişimi kapsamında hazırlandı. Belge, MarIAS ve MarIAS'tan önce karada ve iç sularda bulunan istilacı türlere odaklanan TerIAS projesinin bulgularına dayanıyor. 11 bileşene ayrılan ve 57 eylemi kapsayan yeni strateji, en iyi bölgesel, ulusal ve uluslararası uygulamalarla uyumlu.

"Doğanın korunmasına yönelik birçok bölgesel ve uluslararası anlaşmaya imza atan Türkiye, istilacı yabancı türlerle mücadelede önemli bir role sahip" diyen MarIAS Projesi Yöneticisi Mehmet Gölge, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye küresel anlamda önemli biyolojik çeşitliliğe sahip ama aynı zamanda istilacı yabancı türlerden en çok etkilenen ülkeler arasında yer alıyor. Bugün ortaya koyduğumuz strateji ve eylem planı, ülkenin bu büyük sorunun ortadan kaldırılmasına yönelik uzun vadeli çabalarının standartlarını belirleyecek."

Bugünkü etkinlik aynı zamanda Türkiye Ulusal İstilacı Yabancı Türler Veri ve Bilgi Sisteminin (TurIST) tanıtımına da sahne oldu. Şu anda 181 farklı türü kapsayan veri tabanı, istilacı yabancı türlerin nerelerde bir araya geldiğini göstererek ve neden oldukları ekolojik, ekonomik ve sosyal zararları ölçerek bilim insanlarına ve politika yapıcılara yardımcı olacak. Ayrıca, ortak sorunun çözümüne yönelik ortak eylemi mümkün kılmak için uluslararası iş birliğini kolaylaştıracak. Çevrim içi veri tabanı, uzmanlara ve politika yapıcılara güncel bilgiler sağlamak için balıkçılardan ve yerel STK'lardan sürekli olarak veri alacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi UNDP ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin istilacı türlerle mücadele stratejisini açıkladı - Son Dakika

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