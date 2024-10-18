Türkiye-Japonya İşbirliği Güçleniyor

Ekonomi

Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Japonya'nın sahip olduğu teknoloji, finansman ve inovasyon gücü ile Türkiye'nin dinamik üretim gücü ve üçüncü ülke pazarlarına erişim kabiliyeti bir araya geldiğinde, bölgesel ve küresel düzeyde önemli sonuçlar elde edileceğine inandıklarını söyledi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulundan (DEİK) yapılan açıklamaya göre, DEİK 27. Japonya- Türkiye İş Konseyi Ortak Toplantısı Tokyo'da gerçekleştirilirken, toplantı kapsamında "DEİK-Keidanren Ortak Bildirisi" ve "Çalık Enerji-Japon Uluslararası İşbirliği Bankas ı(JBIC) Mutabakat Zaptı" imzalandı.

Toplantıya, Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakan Yardımcısı Ryosuke Kozuki, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen, DEİK Başkanı Nail Olpak, Keidanren Japonya-Türkiye Ekonomi Komitesi Başkanı Tsugio Mitsuoka, DEİK/Türkiye-Japonya İş Konseyi Başkanı Ahmet Çalık ve 150'den fazla Türk ve Japon iş insanı katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tuzcu, küresel ticaret ve yatırımda karşılaşılan büyük değişimlerin altını çizdi.

Türkiye'nin Asya Pasifik ile ilişkilerinin güçlendirilmesine ve Japonya ile daha kapsamlı bir ilişki geliştirmesine büyük önem verdiklerini belirten Tuzcu, "Türkiye ve Japonya arasındaki ikili ticaret hacmi 2023 itibarıyla 6 milyar dolar seviyesini aşmış durumda. İkili ticaret rakamları incelendiğinde Türkiye'nin ithalatının, ihracatından 8,5 kat fazla olduğu görülüyor. Ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin karşılıklı yarar temelinde dengeli bir biçimde geliştirilmesini hedefliyoruz. Müzakereleri devam eden Türkiye-Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın ülkelerimiz arasındaki ticari ilişkilerin daha dengeli bir şekilde geliştirilmesi adına temel bir görev ifa etmesi gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Tuzcu, anlaşmanın, Türk-Japon diplomatik ilişkilerinin 100. yıl dönümüne yakışır bir şekilde kazan-kazan prensibi çerçevesinde sonuçlanmasının en büyük arzuları olduğunu belirtti.

Oluşturulan sinerji ile birçok alanda işbirliği yapılabileceğini kaydeden Tuzcu, "Yeşil-temiz enerji, elektrikli araba ekosistemi, akıllı şehirler, alt ve üst yapı projeleri, finans, ulaştırma, dijital sektörler, e-ticaret, tarım ve sağlık gibi birçok alanda birbirimizin güçlü ve zayıf yönlerini tamamlayan ortak girişimler geliştirebileceğimizi düşünüyorum. Japonya'nın sahip olduğu teknoloji, finansman ve inovasyon gücü ile Türkiye'nin dinamik üretim gücü ve üçüncü ülke pazarlarına erişim kabiliyeti bir araya geldiğinde, bölgesel ve küresel düzeyde önemli sonuçlar elde edileceğine inanıyoruz. Hem Japon hem de Türk iş insanlarının, kültürel zenginliklerimizi ve ticaretin gücünü bir araya getirerek ortak projelerde buluşacağına inanıyorum." açıklamalarında bulundu.

"Türkiye önemli ve gelecek vadeden bir pazar"

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakan Yardımcısı Kozuki de diplomatik ilişkilerin başlamasının 100'üncü yılında, Türkiye ile ekonomik ilişkilerin Japonya İş Federasyonu (Keidanren) Japonya Türkiye Ekonomi Komitesi ve DEİK/Türkiye-Japonya İş Konseyi'nin iki ülkede kilit rol oynadığını aktardı.

Kozuki, "Türkiye, 85 milyondan fazla nüfusuyla çok yoğun ve genç nüfusuyla coğrafi konumu ve çevresindeki ülkelere erişimiyle malların dolaşım ve lojistik işbirliğiyle Türkiye önemli ve gelecek vadeden bir pazar. Türkiye'de faaliyeti bulunan 300'e yakın Japon firma farklı alanlarda çalışmalarını sürdürüyor. Bu firmaların Türkiye'ye yatırımlarını güçlendirmelerini ve ekonomik gelişme yaratmayı arzu ediyoruz ve Bakanlık olarak bu konuda çalışmalarımız bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomik Ortaklık Anlaşmasının hayata geçmesini arzu ettiğine dikkati çeken Kozuki, Ukrayna'nın yeniden inşa sürecinde de işbirliği için fırsatlar gördüklerini kaydetti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Çonkar da Japon şirketlerin Türkiye'deki enerji sektöründe geçmişten bugüne faaliyetlerini başarıyla sürdürdüğünü hatırlattı.

Çonkar, "Oldukça dinamik bir alan olan enerji sektöründe, karşımıza her gün yeni fırsatlar ve birlikte çalışabileceğimiz yeni alanlar çıkıyor. Küresel bir enerji dönüşümü sürecine şahitlik ettiğimiz bu dönemde, hem Türk hem Japon şirketlere her iki ülkedeki enerji yatırımlarını artırmaları için çağrı yapmak istiyorum. Özellikle rüzgar ve güneş odaklı yenilenebilir enerji projeleri için yakın zamanda yeni ihale duyurularına çıkacağız. Japon özel sektörünün bu ihalelere katılımından ve muhtemel projeler kapsamında iki ülke şirketleri arasında gerçekleştirilecek ortaklıklardan memnuniyet duyacağız." ifadelerini kullandı.

"İşbirliğimizi, denizaşırı işbirlikleri ve küresel ortaklıklarla daha da ilerletmeliyiz"

DEİK Başkanı Nail Olpak da Türkiye'nin "Yeniden Asya Açılımı" ve Japonya'nın "Serbest ve Açık Indo-Pasifik" stratejisinin örtüşen vizyonlara sahip olduğunu anlattı.

Olpak, buradan hareketle, işbirliklerinin denizaşırı işbirlikleri ve küresel ortaklıklarla daha da ilerletilmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Müzakereleri devam eden Ekonomik Ortaklık Anlaşmasının, iki ülkenin de faydasına olacak şekilde sonuçlanması önemli. Bu noktada DEİK ve Kaidanren arasında imzalanacak Ortak Bildiri önemli bir adım olacaktır. Tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği günümüz dünyasında Türkiye'nin önemli bir üretim ve ihracat kapasitesine sahip. Japonya, bunun farkında ve İstanbul Boğazı'ndaki ikinci köprü ve Marmaray tüp geçici projeleri dahil, farklı yatırımlara da ev sahipliği yapıyor. Japon iş dünyası ile bu iş birliğimizi üçüncü ülkelerde de kullanabileceğimizi düşünüyorum. Türk ve Japon iş dünyaları olarak, pes etmeyen mücadeleci kimliğimizle ülkelerimiz arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerimizi derinleştirmek için gayreti elden bırakmayacağımıza inanıyorum."

Keidanren Japonya-Türkiye Ekonomi Komitesi Eş Başkanı Mitsuoka da Japonya'nın ticaretinde pay sahibi olan ülkelerin yüzde 80'iyle serbest ticaret anlaşması bulunduğunu aktararak, ticaretin ve yatırımların gelişmesi, istihdamın gelişmesi için Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın tamamlanmasını arzu ettiklerini ifade etti.

DEİK/Türkiye-Japonya İş Konseyi Başkanı Çalık da Türk-Japon ilişkilerinin tarihine değinerek, Türkiye'nin güçlü ve kabiliyetli iş gücünü de göz önünde bulundurarak, Japon dostları Türkiye'ye daha fazla yatırıma davet ettiğini belirtti.

Çalık, "Yatırımları hızlandırmasını beklediğimiz Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın iki ülkenin de karşılıklı faydasına olacak şekilde imzalanmasını bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

Toplantıda "Yatırım ve İş Ortamı" ile "Karşılıklı yarar sağlayan ortaklığa vurgu yapan belirli alanlar" başlıklı paneller düzenlendi.???????

Türkiye-Japonya Enerji Forumu

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI) ev sahipliğinde ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğiyle "1. Japonya-Türkiye Enerji Forumu" gerçekleştirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar, METI Bakan Yardımcısı Ryosuke Kozuki, DEİK Başkanı Nail Olpak, DEİK/Türkiye-Japonya İş Konseyi Başkanı Ahmet Çalık, kamu ve özel sektörden Türk ve Japon iş insanlarının katılımıyla düzenlendi.

Japonya-Türkiye Enerji Forumu kapsamında, "Çalık Enerji ve Mitsubishi Corporation" ve "DB Tarımsal Enerji ile Mitsubishi Corporation" arasında Türkiye ve çevre ülkelerde yeni nesil enerji ve ham madde potansiyellerinin geliştirilmesine yönelik mutabakat anlaşmaları imzalandı.