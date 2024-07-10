Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Üst Fonu Kuruldu - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Üst Fonu Kuruldu

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Üst Fonu Kuruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Üst Fonu'nun kuruluşuna dair protokolü imzaladı. Bakanlık, 35 milyon dolar kaynak aktarımı taahhüt etti. Üst fon, yüksek katma değerli alanlara kaynak aktararak girişim sermayesi ekosisteminin gelişmesine ve işletmelerin büyümesine destek olmayı hedefliyor.

10.07.2024 19:23
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HAZİNE ve Maliye Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, "Türkiye Kalkınma Fonu bünyesinde 50 milyon ABD Doları büyüklüğünde Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Üst Fonu'nun kuruluşuna dair protokol, Bakanlığımız ile Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası arasında 10 Temmuz 2024 tarihinde imzalanmış, kurulan üst fona Bakanlığımız tarafından 35 milyon ABD Doları tutarında kaynak aktarımı taahhüdünde bulunulmuştur" denildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan yazılı açıklamada, "Bakanımız Mehmet Şimşek tarafından hazırlıklarının nihai aşamaya geldiği Mayıs ayında duyurulan üst fon yapısına ilişkin çalışmalar tamamlanmıştır. Bu çerçevede, Türkiye Kalkınma Fonu bünyesinde 50 milyon ABD Doları büyüklüğünde Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Üst Fonu'nun kuruluşuna dair protokol, Bakanlığımız ile Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası arasında 10 Temmuz 2024 tarihinde imzalanmış, kurulan üst fona Bakanlığımız tarafından 35 milyon ABD Doları tutarında kaynak aktarımı taahhüdünde bulunulmuştur" ifadelerine yer verildi.

'YÜKSEK KATMA DEĞERLİ ALANLARA KAYNAK AKTARILACAK'

Açıklamanın devamında ise Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Üst Fonu'nun detaylarına ilişkin şu ifadelere kullanıldı:

"Kurulan üst fon ile Orta Vadeli Program hedeflerimiz çerçevesinde yüksek katma değerli alanlara kaynak aktarılarak girişim sermayesi ekosisteminin gelişmesine ve bu alanlarda mal ve hizmet üreten İşletmelerin büyümesine destek olunacaktır. Yapılan yatırımların, kaldıraç etkisiyle ülkemizin teknolojik gelişimi ve ekonomik büyümesine ivme kazandırması hedeflenmektedir."

Kaynak: DHA

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