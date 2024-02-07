Kamu-Sen Genel Başkanı, memur ve emeklilere artış talep etti - Son Dakika
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Ekonomi

Kamu-Sen Genel Başkanı, memur ve emeklilere artış talep etti

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, memur ve memur emeklilerine yeniden değerleme oranı olan yüzde 58'den az olmamak üzere bir artış yapılması ve refah payı verilmesini istedi. Kahveci, enflasyonun maaşları eriteceğini belirterek, kamu çalışanlarının ve emeklilerin çarşı pazarda karşılaştığı fiyatların TÜİK verilerinde de tescillendiğini söyledi ve yetkilileri refah payını içeren bir artış yapmaya çağırdı.

07.02.2024 09:49
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Enflasyon oranının alım gücündeki kayıpları telafi edecek oranda maaşlara yansıtılıp yansıtılmadığı tartışmaları sürerken Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, memur ve memur emeklilerine "Yeniden değerleme oranı olan yüzde 58'den az olmamak üzere bir artış yapılması ve refah payı verilmesini" istedi.

"VERİLEN ZAM ERİYECEK"

Kahveci, Merkez Bankası'nın 2024 yılındaki enflasyon tahmininin yüzde 36 olduğunu ancak memur ve emeklilere yapılması öngörülen toplam artışın yüzde 26.5'ta kaldığına dikkat çekerek "Bu hızla gitmesi durumunda önümüzdeki ay, 2024'ün ilk yarısı için verilen zammın tamamı enflasyon karşısında eriyecek." dedi.

"Böyle bir ücret politikası daha fazla sürdürülemez. Kamu görevlilerimizin alım gücünün yükseltilmesine yönelik olarak kamu alacaklarına uygulanan yeniden değerleme oranı olan yüzde 58'den az olmamak üzere bir artış yapılması ve refah payı verilmesinin zorunlu olduğunu vurguluyoruz."

"KAMU ÇALIŞANLARI VE EMEKLİLERİN ÇARŞI PAZARA DAYANACAK GÜCÜ KALMADI"

Çeker, kamu çalışanlarının ve emeklilerin çarşı pazarda karşılaştığı fiyatların TÜİK verilerinde de tescillendiğini belirttiği açıklamasında hükümete çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Memur emeklilerinin yaşadığı ekonomik sorunların giderilmesi için ise ocak ayı itibarı ile 12 bin 54 TL'ye yükselen ancak emeklilere verilmeyen ilave ek ödemenin emekli maaşlarına yansıtılmasının zorunlu olduğunu ısrarla belirtiyoruz. Yaşanan gelişmeler, açıklanan resmi rakamlar memur ve emekli maaşlarının sürekli eridiğini teyit eder durumdadır ve bu erimenin mutlak surette durdurulması gerekmektedir.

TÜİK'in rakamları bile ne kamu çalışanlarının ne de emeklilerimizin çarşı, pazarda karşılaştığı bu zamlara dayanacak gücünün kalmadığını söylemektedir. Yetkilileri bu gerçeğe göre hareket etmeye kamu çalışanlarına refah payını da içeren bir artış yapmaya çağırıyoruz."

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı: Memurlara en az yüzde 58 zam yapılmalı
Kamu-Sen Genel Başkanı, memur ve emeklilere artış talep etti

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Mustafa Kaya: Memura zam istiyoruz kiralar cok yüksek enflasyona ezildi memur 63 74 Yanıtla
  • Arzum Baskara: Ssk’liya nolucak peki ? 81 30 Yanıtla
  • bülent C.: SADECE KAMU ÇALIŞAN VE EMEKLİLERNE DEĞİL TÜM EMEKLİLERE EN AZ YÜZDE 10 REFAH PAYI VERİLMELİDİR. VERİLEN ZAMLAR DAHA ELE GEÇMEDEN ERİDİ GİTTİ. PAZAR VE MARKETLERDE HERŞEY UÇTU. TİCARET BAKANLIK NEREDE NE İŞ YAPIYOR. 83 14 Yanıtla
  • ramazan yazar: Bu memurlara zam yapılacak sonra yine herşey katlanacak..böyle giderse çalışmayan iş bulamayan orda burda çalışanlar sosyal patlama isyan sokağa dökülme gibi olaylar çok yakında baslar 29 45 Yanıtla
  • Erol MARASLI: Tüm emeklilere seyyanen zam degil oransal zam olmalı.aksi halde az prim ödeyen ile çok prim ödeyen arasında fark kalmıyor 53 7 Yanıtla
  • vildan ünlüarıcı: 3600 ne oldu 35 10 Yanıtla
  • Erdogan Metin: Zam istedikçe herşey katlanıyor tam bir kısır döngü hiç bir kesime zam yapılmamalı aynı zamanda stokcu ve marketler kesin denetlenmeli caydırıcı cezalar gelmeli! Gelen zam enflasyon a eridi dedikçe piyasa coşuyor bunu biryerde durdurmalı devlet çözüm zam değil fahiş ve haksız fiyatları durdurmak çözüm!!! 31 1 Yanıtla
  • Erol MARASLI: Erdoğan metin,zam yapılmamalı diyorsun ancak fiyatlar sürekli artıyor devlet ne yazıkkı kontrol görevini artık yerine getiremez hale geldi.çareyide TÜİK in çakma oranlarıyla ücretli kesimi gerçek enflasyon yerine çakma enflasyon ile sözde ezdirmeme çabası içinde 11 3 Yanıtla
  • Serkan Basar: memur maaşları 500 bin olmalı :))) yada acil şükür dausı öğretilmeli 9 4 Yanıtla
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Önder Kahveci, Memur, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kamu-Sen Genel Başkanı, memur ve emeklilere artış talep etti - Son Dakika


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