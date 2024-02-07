Kamu-Sen Genel Başkanı, memur ve emeklilere artış talep etti

Ekonomi

Enflasyon oranının alım gücündeki kayıpları telafi edecek oranda maaşlara yansıtılıp yansıtılmadığı tartışmaları sürerken Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, memur ve memur emeklilerine "Yeniden değerleme oranı olan yüzde 58'den az olmamak üzere bir artış yapılması ve refah payı verilmesini" istedi.

"VERİLEN ZAM ERİYECEK"

Kahveci, Merkez Bankası'nın 2024 yılındaki enflasyon tahmininin yüzde 36 olduğunu ancak memur ve emeklilere yapılması öngörülen toplam artışın yüzde 26.5'ta kaldığına dikkat çekerek "Bu hızla gitmesi durumunda önümüzdeki ay, 2024'ün ilk yarısı için verilen zammın tamamı enflasyon karşısında eriyecek." dedi.

"Böyle bir ücret politikası daha fazla sürdürülemez. Kamu görevlilerimizin alım gücünün yükseltilmesine yönelik olarak kamu alacaklarına uygulanan yeniden değerleme oranı olan yüzde 58'den az olmamak üzere bir artış yapılması ve refah payı verilmesinin zorunlu olduğunu vurguluyoruz."

"KAMU ÇALIŞANLARI VE EMEKLİLERİN ÇARŞI PAZARA DAYANACAK GÜCÜ KALMADI"

Çeker, kamu çalışanlarının ve emeklilerin çarşı pazarda karşılaştığı fiyatların TÜİK verilerinde de tescillendiğini belirttiği açıklamasında hükümete çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Memur emeklilerinin yaşadığı ekonomik sorunların giderilmesi için ise ocak ayı itibarı ile 12 bin 54 TL'ye yükselen ancak emeklilere verilmeyen ilave ek ödemenin emekli maaşlarına yansıtılmasının zorunlu olduğunu ısrarla belirtiyoruz. Yaşanan gelişmeler, açıklanan resmi rakamlar memur ve emekli maaşlarının sürekli eridiğini teyit eder durumdadır ve bu erimenin mutlak surette durdurulması gerekmektedir.

TÜİK'in rakamları bile ne kamu çalışanlarının ne de emeklilerimizin çarşı, pazarda karşılaştığı bu zamlara dayanacak gücünün kalmadığını söylemektedir. Yetkilileri bu gerçeğe göre hareket etmeye kamu çalışanlarına refah payını da içeren bir artış yapmaya çağırıyoruz."