Türkiye-Kazakistan Yatırımları Artacak

14.04.2026 19:19
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye-Kazakistan yatırımlarını artırmayı hedeflediklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Hem Türkiye'den Kazakistan'a hem de Kazakistan'dan Türkiye'ye doğrudan yatırımların daha yüksek rakamlara ulaşmasını arzu ediyoruz." dedi.

Yılmaz, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Toplantısı'na katıldı.

Burada konuşan Yılmaz, Kazakistan'ın Türkiye için sıradan değil, stratejik ilişkilerinin olduğu, tarihi ve kültürel değerlerin paylaşıldığı dost ve kardeş bir ülke olduğunu söyledi.

Türk iş insanlarının bugüne kadar Kazakistan'a 5 milyar dolara varan doğrudan yatırım gerçekleştirdiğini, Kazakistan'dan da Türkiye'ye aynı şekilde belli düzeyde yatırımların olduğunu aktaran Yılmaz, "Hem Türkiye'den Kazakistan'a hem de Kazakistan'dan Türkiye'ye doğrudan yatırımların daha yüksek rakamlara ulaşmasını arzu ediyoruz." diye konuştu.

Yılmaz, Türk müteahhitlerinin bugüne kadar Kazakistan'da 30 milyar doları aşan 541 proje gerçekleştirdiğini aktararak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Devlet ve özel sektörün aynı hedefe yürüyen, birbirini tamamlayan iki ayrılmaz parça olduğunu biliyoruz. Bu ortak yolda sizlerin daima en büyük destekçisi olduğumuzu ve olmaya devam edeceğimizi de bilmenizi istiyoruz. Yarınki görüşmelerimizin temel noktası da ticari ve ekonomik ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi olacaktır. Cumhurbaşkanlarımız tarafından belirlenen 15 milyar dolar ticaret hacmi hedefimiz var. Bunun altını kamu ve özel sektör olarak doldurmamız, bu hedefi belli bir süre içinde yakalamamız gerekiyor. İnşallah, bu hedefi yakalayınca da daha yüksek hedefler koyup yolumuza devam edeceğiz. Baktığınız zaman geçen yıl 10 milyar dolara yaklaşmışız. Bu yılın ilk 3 ayına baktığımızda çok iyi bir artış görünüyor. Dolayısıyla, 2026 yılında inanıyorum ki 10 milyar doları aşacağız. Ondan sonra da 15 milyara ve daha üst hedeflere doğru yolumuza devam edeceğiz.

Kazakistan bugün yalnızca Orta Asya'nın en büyük ekonomisi değil, aynı zamanda Avrasya'nın yeniden şekillenen ekonomik mimarisinin merkezinde yer alan kilit bir ülkedir. Sahip olduğu zengin doğal kaynaklar, dinamik nüfusu, reform odaklı ekonomik yaklaşımı ve dışa açık ticaret politikalarıyla küresel yatırımcılar açısından cazibesi her geçen gün artmaktadır. Biz de her zaman altını çiziyoruz Türkiye'de. Siyasi istikrar olmadan ekonomik istikrar olmuyor. Siyasi istikrarın olduğu, öngörülebilir politikaların izlendiği ülkeler daha fazla yatırımcıyı cezbediyor. Türkiye ve Kazakistan bunun iki güzel örneği diye ifade etmek istiyorum."

"Gerçekleştirdiğiniz her yatırım Türkiye ve Kazakistan'ın refahına yapılmış bir katkıdır"

Türkiye'nin, Kazakistan'ın dünyaya ihracatında 6'ncı ve ithalatında ise 7'nci sırada yer aldığını dile getiren Yılmaz, bu sıralamanın ilk 3'e taşınması gerektiğini ifade etti.

Yılmaz, bu doğrultuda artık bireysel başarı hikayelerinin ötesine geçen, birbirini besleyen, ölçek ekonomisi yaratan ve ortak hareket kabiliyeti yüksek bir Türk iş ekosistemi inşa edilmesi gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede sizlerden beklentimiz, bulunduğunuz ülkede yerel ekonomiye güçlü şekilde entegre olurken, Türk iş dünyası içerisindeki bağları daha da güçlendirmeniz, bilgi ve tecrübe paylaşımını artırmanız ve ortak projeler geliştirerek sinerjiyi oluşturmanızdır. Malumunuz, bu toplantı resmi temaslarımızın ötesinde bir aile meclisidir. Bu mecliste karşılaştığınız zorlukları, bürokratik engelleri, çözüm önerilerini ve gelecek vizyonunuzu samimiyetle paylaşmanızı bekliyoruz. Bugün sizlerden alacağımız notlar, geri bildirimler yarın Kazak muhataplarımızla yapacağımız görüşmelerde bizim için önemli bir gündem maddesi teşkil edecektir. Gerçekleştirdiğiniz her yatırım, her proje sadece sizlerin değil, hem Türkiye'nin hem de kardeş Kazakistan'ın refahına yapılmış bir katkıdır."

Kaynak: AA

