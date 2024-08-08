Türkiye Kiraz İhracatında Dünya Lideri - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türkiye Kiraz İhracatında Dünya Lideri

Türkiye Kiraz İhracatında Dünya Lideri

Türkiye'nin üretiminde dünya lideri ve ihracatta güçlü bir oyuncu olduğu kirazda 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde yüzde 4 artışla 209 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi. Türkiye kirazda hem üretimde hem de ihracatta açık ara liderliğini sürdürüyor.

08.08.2024 10:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin üretiminde dünya lideri ve ihracatta güçlü bir oyuncu olduğu kirazda 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde yüzde 4 artışla 209 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı 2023 yılında 83 bin ton kiraz ihracatı karşılığı yüzde 60 artışla 215 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Türkiye kiraz da hem üretimde hem de ihracatta açık ara liderliğini bu yıl da sürdürüyor. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına da başarılı bir giriş yaparak 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde yüzde 4 artışla 209 milyon dolar kiraz ihracatı gerçekleştirdik. Kiraz üretiminde 725 bin tonluk rekolteyle açık ara dünya lideriyiz. Ülkemizi ABD, Şili ve Özbekistan takip ediyor. 55 ülkeye kiraz ihracatımız var." dedi.

Kirazda en büyük alıcının Avrupa bölgesi olduğuna değinen Başkan Uçak, "2024 yılının ilk 7 ayında kiraz ihracatımızda Almanya yüzde 25 artışla 114 milyon dolarla ilk sırada yer alıyor. Rusya yüzde 2 artışla 41 milyon dolarla ikinci sırada, Polonya yüzde 112'lik artışla kiraz ihracatımızda üçüncü sırada. Hollanda'ya ve Norveç'e 6 milyon dolarlık ihracatımız var. Türkiye'nin yıllık 736 bin tonluk kiraz rekoltesi var. Ege Bölgesi'nde; İzmir, Manisa, Afyon, Denizli ve Aydın illerinde yıllık 260 bin ton kiraz üretiliyor. Kiraz ihracatında dünya dördüncüsüyüz. 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde kiraz ihracatımız 66 bin tona ulaştı. Bu sene kiraz rekoltesi ve kalitesindeki pozitif ilerlemenin etkisiyle ihracat hedefimizi 250 milyon dolardan 300 milyon dolara yükselttik." diye konuştu.

Hayrettin Uçak, "Taze meyve sebze ihracatında Türkiye'nin lider pazarı Rusya, Polonya, Balkanlar, Avrupa, Orta Doğu ülkeleri dışında Türk kirazının Asya-Uzakdoğu pazarlarına ihraç edilmesi için temaslarımızı sürdürüyoruz. Şu anda Singapur, Hong Kong, Malezya, Hindistan'a ihracatımız var. Kullandığımız Pestisitleri Biliyoruz Projesi ve Akdeniz Meyve Sineğinden Arındırılmış Kiraz Üretimi Projesi ile Türkiye'nin kalıntısız kaliteli kiraz üretip ihraç etmesi için çabalıyoruz. İhracatta dünyada ilk üç ülke arasına girmeyi hedefliyoruz. Ticaret Bakanlığımızın fuarlar, Turquality ve UR-Ge Projeleri destekleriyle ihracatımızı artırıyoruz. Ticaret Bakanımız Prof. Dr. Ömer Bolat nezdinde Ticaret Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Bakanlığımızın destekleriyle ihracatımızı daha da ileri taşımak konusunda kararlıyız." dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

İhracat, Türkiye, Dünya, Kiraz, izmir, İhracat, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye Kiraz İhracatında Dünya Lideri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:35 Japonya’daki 7.1’lik depremden ilk görüntüler AVM’deki ürünler yere bile düşmedi Japonya'daki 7.1'lik depremden ilk görüntüler! AVM'deki ürünler yere bile düşmedi
11:05 Japonya’da büyük deprem Tsunami alarmı verildi, hızlı tren seferleri durduruldu Japonya'da büyük deprem! Tsunami alarmı verildi, hızlı tren seferleri durduruldu
10:51 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak açıkladı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak açıkladı
10:17 Kriz onları da vurdu 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı Kriz onları da vurdu! 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı
09:09 Katil olmasını engellemeye çalıştığı kardeşinin ölümüne neden oldu Katil olmasını engellemeye çalıştığı kardeşinin ölümüne neden oldu
21:37 Pedofililer resmen cirit atıyormuş İşte Türkiye’de yasaklanan Roblox’un mide bulandıran yüzü Pedofililer resmen cirit atıyormuş! İşte Türkiye'de yasaklanan Roblox'un mide bulandıran yüzü
20:21 Mısır uyardı: İran hava sahasından uzak durun Mısır uyardı: İran hava sahasından uzak durun
20:07 Hastanede çirkin saldırı Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı Hastanede çirkin saldırı! Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı
19:46 Azez’de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı Azez'de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı
19:45 Pendik’te İETT otobüsü kuaför dükkanına daldı: 6 yaralı Pendik'te İETT otobüsü kuaför dükkanına daldı: 6 yaralı
19:43 TFF’de peş peşe istifalar 4 Yargıtay üyesi görevini bıraktı TFF'de peş peşe istifalar! 4 Yargıtay üyesi görevini bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2024 13:36:03. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye Kiraz İhracatında Dünya Lideri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement