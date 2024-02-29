Bülent Tunç Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkanlığına yeniden seçildi

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkanlığına Bülent Tunç yeniden seçildi.
Birliğin olağan genel kurulu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla, Grand Mercure Ankara Otel'de gerçekleştirildi.
Tunç, buradaki konuşmasında, Kovid-19 salgını ve Kahramanmaraş merkezli depremlerin olumsuz etkilerinin hissedildiği bir dönem yaşadıklarını belirterek, sektörün daha ileri gitmesi için, Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere, ilgili kurumlarla ortak çalışmalar yürüttüklerini söyledi.
Kırmızı et üreticileri için üretim süreçlerinin kolay olmadığına işaret eden Tunç, et fiyatlarıyla ilgili spekülasyon yapanların bu süreçleri de düşünmeleri gerektiğini dile getirdi.
Hayvancılık sektörü için beş yıllık yol haritasının Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından açıklandığına dikkati çeken Tunç, sektör olarak yol haritasını desteklediklerini bildirdi.
Tunç, Türkiye'de kırmızı üretiminde sorun olmadığını da ifade etti.
Bülent Tunç'un yeniden birlik genel başkanı seçildiği genel kurulda, Birliğin faaliyet raporları da ibra edildi.
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