Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi Serbest Ticaret Anlaşması Müzakereleri Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi Serbest Ticaret Anlaşması Müzakereleri Başladı

Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) birinci tur müzakereleri Ankara'da gerçekleşti. Müzakerelerde anlaşmanın mal ticareti, menşe kuralları, müteahhitlik, turizm, sağlık alanları içerecek şekilde hizmet ticareti, yatırımların kolaylaştırılması fasılları üzerinde detaylı görüşmeler yapıldı. Müzakerelerin yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

31.07.2024 09:53
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Türkiye- Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) birinci tur müzakereleri Ankara'da gerçekleşti.

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, müzakereler, mart ayında Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile KİK Genel Sekreteri Jasem Mohamed Al-Budaiwi tarafından imzalanan Ortak Bildiri çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Müzakerelerin birinci turunda taraflar arasında anlaşmanın mal ticareti, menşe kuralları, müteahhitlik, turizm, sağlık alanları içerecek şekilde hizmet ticareti, yatırımların kolaylaştırılması fasılları üzerinde detaylı görüşmeler karşılıklı anlayış çerçevesinde gerçekleştirildi.

Açıklamada, tarafların müzakerelere çevrimiçi toplantılar ile devam edeceği ve yılın son çeyreğinde ikinci tur müzakereleri için Riyad'da bir araya gelmek için uzlaştığı bilgisi verilirken müzakerelerin yıl sonuna kadar tamamlanması hedeflendiği kaydedildi. Türkiye ve KİK üye ülkelerinin dünya ile toplam ticaret hacimlerinin 2,4 trilyon dolar seviyelerinde olduğu bildirilerek, Serbest Ticaret Anlaşması'nın hayata geçirilmesi ile dünyanın en büyük serbest ticaret alanlarından birinin oluşturulacağı ifade edildi.

Anlaşma, ticari ilişkilerin geliştirilmesi dışında karşılıklı yatırımların artırılması için de bir zemin oluştururken Türkiye ve KİK üye ülkeleri arasında turizmden sağlığa, eğitimden lojistik ve bilişime kadar karşılıklı hizmet yatırımlarının ve müteahhitlik alanında işbirliğinin ileriye götürülmesine imkan sağlayacak.

Öte yandan, yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doha'da düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi 44. Zirvesine katılımı sonrası Körfez İşbirliği Konseyi'nin, Türkiye ile olan Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerini öncelikli olarak gündemine aldığı belirtildi. 2023 yılında 31.5 milyar dolar ticaret hacmi gerçekleştirilen Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülkelerinin, son dönemde müteahhitlik, lojistik, turizm başta olmak üzere hizmet sektörlerinde Türkiye'deki firmalarına önemli fırsatlar sunduğu ve Türkiye'deki yatırımlarını artırdığı belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Körfez İşbirliği Konseyi, Türkiye, Ankara, Dış Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi Serbest Ticaret Anlaşması Müzakereleri Başladı - Son Dakika

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