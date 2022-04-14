Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin tüzel üye sayısı 90'a yükseldi - Son Dakika
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Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin tüzel üye sayısı 90'a yükseldi

14.04.2022 10:45
Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin tüzel üye sayısı 90'a yükseldi

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin (TKYD) tüzel üye sayısı 90'a yükselirken, toplam bireysel üye sayısı 800'ü aştı.

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin (TKYD) tüzel üye sayısı 90'a yükselirken, toplam bireysel üye sayısı 800'ü aştı.

TKYD açıklamasına göre, dernek, yeni katılan üyeleriyle büyümeye devam ediyor. Nisan ayı itibarıyla Kocaer Çelik, Mey Diageo, Otokoç Otomotiv, QNB Finansbank ve Yünsa olmak üzere 5 yeni üye daha dernek bünyesine katıldı.

2003 yılından bugüne kurumsal yönetim anlayışının Türkiye'de tanınması, gelişmesi ve en iyi uygulamalarıyla hayata geçirilmesi amacıyla faaliyetlerini sürdüren TKYD, şirketlerin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması ve kamuoyunun bilgilendirilmesine yönelik kapsamlı çalışmalar yürütüyor.

Dernek, aynı zamanda özel sektör, medya, düzenleyici kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve akademik dünya arasında iletişim ağı kurma misyonunu da üstleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka, günümüz dünyasında belirsizlik ve risklerden korunmanın yolunun kurumsal yönetimden geçtiğine yönelik farkındalığın özellikle son dönemde hızla arttığına dikkati çekti.

Kurumsal yönetim anlayışını Türkiye'nin geneline yaymak, bu kavramı yaşatmak ve her daim canlı tutmak zorunda olduklarını belirten Saka, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda şirketlerin kısa, orta ve uzun vadeli perspektifi yönetebilme kabiliyetlerini geliştirmeleri, riski hayatlarının merkezine koymaları, bunların yanı sıra markalaşma, inovasyon, uluslararası büyüme, iç kontrol ve denetim gibi konulara odaklanmaları gerekiyor. Kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde ortaya koyulması gereken bu yeni stratejiyi belirlemede en büyük görev yönetim kurullarına düşüyor. Biz de TKYD olarak adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleriyle hareket ediyor, derneğimize katılan yeni üyelerimizle birlikte şirketlerin güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya sahip olmalarını hedefleyerek büyümeye devam ediyoruz."

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Otokoç Otomotiv, Finansbank, Türkiye, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin tüzel üye sayısı 90'a yükseldi - Son Dakika


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