Türkiye Lojistikte Güçlü Merkez Oluyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara Lojistik Üssü'ne yaptığı ziyaretin ardından " Türkiye, Asya-Avrupa koridorunda en güçlü ve güvenilir lojistik ve tedarik merkezi haline gelmiştir" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara Lojistik Üssü'nü ziyaret etti ve sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Türkiye'nin stratejik konumuna işaret eden Bakan Bolat, "Türkiye'nin küresel ticaret bağlantısı ve çok taraflı ulaştırma politikası açısından merkezi öneme sahip olan Ankara Lojistik Üssü, Orta Koridor ve Kalkınma Yolu bağlantısı üzerinde yer alması ve ülkemizin Avrupa'ya açılan kapısı konumunda bulunması nedeniyle lojistik açıdan büyük bir öneme sahiptir" ifadelerini kullandı.

Ulusal ve uluslararası nakliyecilik açısından önemli bir altyapıya sahip olan ve küresel ulaşım ağıyla güçlü bir entegrasyona sahip olan Lojistik Üssün, ihracatçılara ve firmalara önemli fırsatlar sunduğuna dikkati çeken Bolat, "Türkiye'de üretilen ve küresel pazara sunulan ürünlerin ihracatında ve taşınmasındaki konumu ile ticaretimize önemli bir katkı sağlayan Lojistik Üs, ülkemizin bir ticaret merkezi olma hedefleriyle de uyumlu olarak faaliyetlerini sürdürmektedir" şeklinde konuştu.

"Ülkemiz, lojistik ve taşımacılık hizmetleri sektöründe de Pazar payını artırmaya devam etmektedir"

Bakan Bolat, 'Türkiye Yüzyılını Ticaretin Yüzyılı yapma' vizyonları doğrultusunda ülkenin küresel ticaretteki payını her geçen gün artırmaya devam ettiğini anlatarak, "Ülkemiz, aynı zamanda lojistik ve taşımacılık hizmetleri sektöründe de Pazar payını artırmaya devam etmektedir. Lojistik hizmet ihracatında yüzde 2,5 pay ve 40 milyar dolar ihracatla dünyada 10'uncu sırada bulunan ülkemizin konumunu daha da güçlendirecek yeni adımları sektörümüzün temsilcileri ile değerlendirerek yeni yol haritamızı oluşturmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

"Sektörlerimizle yakın iş birliği içerisinde çalışmayı sürdüreceğiz"

Bakan Bolat, lojistik ve taşımacılık hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren firmaları desteklemeye devam edeceklerini aktararak, "Hükümet olarak, hem Orta Koridor hem de Kalkınma Yolu Projesi başta olmak üzere, bölgesel ve küresel bağlantımızı daha da güçlendirecek stratejik adımlar atmaya devam ederken, sektörlerimizle yakın iş birliği içerisinde çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA