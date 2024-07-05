Türkiye Mobilya İhracatında Dünyada 11. Sıraya Geldi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye Mobilya İhracatında Dünyada 11. Sıraya Geldi

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası'nın düzenlediği 'İhracatın Yıldızları Ödülleri' töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin mobilya ihracatında dünyada 11. sıraya yükseldiğini belirtti. Hisarcıklıoğlu, İnegöl'ün mobilya ve tekstil alanında önemli bir marka olduğunu vurgulayarak, İnegöl Ticaret Sanayi Odası'nın ihracatı desteklemek için çalışmalar yaptığını ifade etti.

05.07.2024 20:51
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Türkiye mobilya ihracatında dünyada 11. sıraya geldi"

BURSA - İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası'nın 2023 yılı 'İhracatın Yıldızları Ödülleri' töreni düzenlendi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Türkiye mobilya ihracatında dünyada 11. sıraya geldi" diye konuştu.

Programa Dünya Odalar Federasyonu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun yanı sıra Kaymakam Eren Arslan, siyasi partilerin milletvekilleri, başkan ve yöneticileri ile işadamları katıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "İnegöl deyince ilk akla mobilyası geliyor. Mobilyada zaten İnegöl marka olarak bilinmektedir. Dünya tanıyor, dünyada da hepimiz gurur duyuyoruz. Yine tekstil alanında da İnegöl, hızla gelişiyor. Ayrıca pek çok kaliteli tarımsal üretim de var. Adeta ekmeğini taştan çıkartan dünyaya ismini duyuran İnegöl'ün girişim gücüyle yani sizlerle iftihar ediyorum. Böyle ekonomik değerlere ihtiva eden İnegöl'de özel sektörümüzü en iyi şekilde temsil eden bir ticaret sanayi dalı bulunmaktadır. Yaklaşık 134 yıllık tarihi geçmişiyle kurumsal yapısıyla inanın köyün kalkınmasına ve zenginleşmesine öncülük etmektedir" dedi.

İTSO'nun ilçenin ihracat eksenini geliştirmek için çaba sarf ettiğinin altını çizen Hisarcıklıoğlu, " Chicago'da ticaret merkezimizle birlikte çalışma yapmaktadır. Ayrıca biraz önce ifade ettiği Miami'deki bir merkez açılması noktasında kendisiyle beraber istişarede bulunacağız. O da bünyemizde bulunan tahkim ve arabuluculuk merkezi ile ticarette karşımıza çıkan hukuki itirafları en hızlı şekilde çözmesine yardımcı oluyor. Bakın ticari anlaşmazlıklar eskiden 4 gün sürerken 2 yıl birinci derece ikinci, 2 yıl ikinci derece, şimdi 20 günde artık nihayete erebilir hale geldi. Odamızın sunduğu tüm bu imkanlardan değerli kardeşlerim siz de istifade edin. Özellikle İnegöl ihracatta çok önemli ve değerli. Ülke için önemli, aynı zamanda sizlerin yapmış olduğu katkıda bulunduğuna göre bize zenginleştiriyor. Bir buçuk milyar dolara ulaşan ihracatıyla İnegöl sadece yurt içinde değil, yurt dışında da marka haline gelmiş durumda. Türkiye'nin en çok ihracat yapanlar listesinde 5 İnegöllü firmamız yer almaktadır. Şimdi İnegöl Ticaret Sanayi Odası bugün güzel bir işin daha imza atıyor. İnegöl markasını tüm dünyaya duyuran İnegöl'ün yıldızlarını yani ihracatçılarımızı ödüllendiriyor. Marifet iltifata tabidir, İnegöl ekonomisine sağladıkları katkıdan dolayı fazlasıyla hak ettikleri ödüllerini alacak tüm girişimci kardeşlerimi yürekten kutluyorum. 20 sene önce dünyada mobilya ihracatında Türkiye'nin adı bile geçmezdi. Ama bugün Allah'a çok şükür Türkiye mobilya ihracatında dünyada 11. Sıraya geldi" şeklinde konuştu.

Kaymakam Eren Arslan, "İnegöl üzerine başkanlarımız söylenebilecek her şeyi söyledi. Ben de ülkemiz için katma değer oluşturan, ülkemizin bayrağını dünya üzerinde kurulu neredeyse bütün devletlere taşıyan ihracatçılarımızla gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Öyle bir şehirde yönetici olmak herkese de nasip olmaz. Ben çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Çünkü İnegöl hakikaten tarihten beri müteşebbis gücüyle, üretici gücüyle, yenilikçi gücüyle, ülkemiz için katma değer üretiyor. Ülkemiz için döviz kazandırıyor. Ülkemiz ekonomisine doğrudan katkı sağlıyor. Burada istihdam konusunda her nüfusumuzun neredeyse 3 kişiden biri istihdama katkı sağlıyor, işsizliğin olmadığı ülkeye net döviz geliri sağlayan böyle bir şehirde olmak, burada yönetici olmak hakikaten çok farklı. Bizde bu gücün bize verdiği sorumlulukla çalışmaya hem ticaret odamızla hem yereldeki diğer işbirliği yaptığımız kurum ve kuruluşlarla sanayicilerimize laik bir yönetim sergilemeye gayret ediyoruz. İlçemizde kurulu bulunan 3 Organize Sanayi Bölgesi tam kapasite dolulukla çalışmakta, üretmekte ve yeni sanayi alanlarının genişlemesi noktasında da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnegöl bunu yakından takip ediyor. Bu noktada da önemli gelişmeleri kat ettik, inşallah önümüzdeki süreçte sanayicilerimiz için daha nitelikli sanayi alanlarıyla ihtiyaçları karşılamaya devam edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından ihracatta derece alan firmaların sahiplerine plaket verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye Mobilya İhracatında Dünyada 11. Sıraya Geldi - Son Dakika

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