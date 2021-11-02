Üye Girişi
Türkiye Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği faaliyete geçti - Son Dakika

Türkiye Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği faaliyete geçti

02.11.2021 15:46
Türkiye Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği faaliyete geçti

Türkiye Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği (MOYSAD), mobilya gibi Türkiye'nin önde gelen sektöründe gelişme ve ilerlemeyi ilke edinmiş bir dernek olarak faaliyete geçti.

Türkiye Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği (MOYSAD), mobilya gibi Türkiye'nin önde gelen sektöründe gelişme ve ilerlemeyi ilke edinmiş bir dernek olarak faaliyete geçti.

MOYSAD'dan yapılan açıklamaya göre, 40 bine yakın üretici ve 65 binden fazla iş yeriyle 10 milyar doları aşkın büyüklüğe sahip, 500 binden fazla kişiye sağladığı istihdamla mobilya sektörüne yeni bir dernek katıldı.

Sadece üyelerini ve Türk mobilya üreticilerini değil, global mobilya sektörünü de hedefleyen MOYSAD, mobilya gibi Türkiye'nin önde gelen bir sektöründe gelişme ve ilerlemeyi ilke edinmiş bir dernek olarak faaliyete geçiyor.

Sektörün temsilciliğini üstlenmeyi amaçlayan MOYSAD, bu sayede önce üyelerini ve Türk mobilya sektörünü mobilya ve yatak üretimiyle ilgili olarak uluslararası arenada söz sahibi haline getirmeyi hedefliyor. Derneğin benimsediği asıl önemli hedef olarak, Türkiye'yi mobilya üretim ve ihracatında dünyanın en büyük 5 ülkesinden biri haline getirmek geliyor.

MOYSAD, tüzel kişiliğini Ekim 2021'de kazanan ve Türk mobilya sektörünü bulunduğu noktadan çok daha ileriye götürmeyi hedefleyen bir dernek.

Kurucu üyeleri arasında, alanlarında lider konumda bulunan 20 büyük firma ve 30'a yakın marka yer alıyor. Davut Doğan'ın "Kurucu Üye" sıfatıyla yönetimini üstlendiği MOYSAD girişimci bir inisiyatif olarak da öne çıkıyor.

MOYSAD kurucu üyelerinin ortak özellikleri ihracat, üretim ve ciro bakımından Türkiye mobilya pazarında yüzde 50'den fazla paya sahip olmaları. MOYSAD'ın bir diğer özelliği ise aynı alanda faaliyet gösteren diğer derneklerden farklı olarak, sektörün kayıt altına alma ve kurumsallaşma prensiplerini ön planda tutması oluyor.

Bu arada, salgın sürecinde Türkiye'nin mobilya ihracatı yükseliş gösterdi.

Şu anda uluslararası pazarda, mobilya ihraç eden ülkeler arasında Türkiye 8. sırada bulunuyor. MOYSAD, 5. sıraya yükselmeyi hedefliyor. Uluslararası pazarda Türkiye mobilya ve yatak sektörünün söz ve pay sahibi olmasına öncülük edecek her türlü aktiviteyi hayata geçirmeyi planlıyor. Gelecek yıl Türkiye'nin en önemli fuarlarından birini düzenlemek de MOYSAD'ın hedefleri arasında yer alıyor.

Türkiye, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği faaliyete geçti - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

İsrail'deki müzik yarışmasına katılan genç kadın Türkçe şarkıyla damga vurdu 15:46 İsrail'deki müzik yarışmasına katılan genç kadın Türkçe şarkıyla damga vurdu Son Dakika! Karabük diğer illere göre 100 bin kişide görülen vaka haritasında ilk sırada yer aldı 15:28 Son Dakika! Karabük diğer illere göre 100 bin kişide görülen vaka haritasında ilk sırada yer aldı Sosyal medyayı ikiye bölen görüntü! Kara delik mi, askeri üs mü merak konusu oldu 15:19 Sosyal medyayı ikiye bölen görüntü! Kara delik mi, askeri üs mü merak konusu oldu
Semra Dinçer son yolculuğuna uğurlanırken sanat dünyasından az kişi katıldı! 15:04 Semra Dinçer son yolculuğuna uğurlanırken sanat dünyasından az kişi katıldı! Şampiyonluk oranları güncellendi, zirve el değiştirdi! 14:54 Şampiyonluk oranları güncellendi, zirve el değiştirdi! Kılıçdaroğlu: 14:19 Kılıçdaroğlu: "Memnun oluruz, inşallah yaparlar" diyerek yanıt verdi
Havalimanında piste inen uçağın önüne çıktılar! Adana'daki garip olayın sırrı çözüldü 14:09 Havalimanında piste inen uçağın önüne çıktılar! Adana'daki garip olayın sırrı çözüldü Rus bakıcı dehşeti gizli kameralara yansıdı! 83 yaşındaki kadını ağzını yastıkla kapatıp dövmüş 13:42 Rus bakıcı dehşeti gizli kameralara yansıdı! 83 yaşındaki kadını ağzını yastıkla kapatıp dövmüş

Son Dakika Haberleri
15:45 İsrail'deki müzik yarışmasına katılan genç kadın Türkçe şarkıyla damga vurdu
15:28 Son Dakika! Karabük diğer illere göre 100 bin kişide görülen vaka haritasında ilk sırada yer aldı
15:22 Manchester United'ı reddeden Conte, Tottenham'a imza attı
15:18 Sosyal medyayı ikiye bölen görüntü! Kara delik mi, askeri üs mü merak konusu oldu
15:12 Halk Ekmek'e İstanbul'da zam yok
15:10 Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor
15:04 Semra Dinçer son yolculuğuna uğurlanırken sanat dünyasından az kişi katıldı!
15:01 Günümüzde bir otomobil almak için 2003 yılına geri dönmek gerekiyor
14:54 Şampiyonluk oranları güncellendi, zirve el değiştirdi!
14:22 Fenerbahçe Pelkas'la yollarını ayırıyor
En kötü 5 transfer listesinde Ozan Kabak'a da yer verildi! Zirvede Beşiktaşlı Karius var En kötü 5 transfer listesinde Ozan Kabak'a da yer verildi! Zirvede Beşiktaşlı Karius var         
15:46
Ölen eşiyle dakikalarca araçta mahsur kalmıştı! Üstgeçit direğine çarpan araçtan korku dolu detay Ölen eşiyle dakikalarca araçta mahsur kalmıştı! Üstgeçit direğine çarpan araçtan korku dolu detay         
15:31
Manchester United'ı reddeden Conte, Tottenham'a imza attı Manchester United'ı reddeden Conte, Tottenham'a imza attı         
15:22
Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor         
15:10
Günümüzde bir otomobil almak için 2003 yılına geri dönmek gerekiyor Günümüzde bir otomobil almak için 2003 yılına geri dönmek gerekiyor         
15:02
Konuşanlar'ın Hasan Can Kayası 2,5 yıllık aşk yaşadığı Sultan San'la ayrıldı Konuşanlar'ın Hasan Can Kayası 2,5 yıllık aşk yaşadığı Sultan San'la ayrıldı         
14:30
9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adamla evlendirildi 9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adamla evlendirildi         
14:14
Rus medyası Rus medyası "TSK ansızın harekata başlayabilir" dedi, Bölgeye 150 asker gönderildi         
13:51
İşte gerçek Mazlum! Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor İşte gerçek Mazlum! Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor         
12:36
Önce sevindirdiler, sonra üzdüler! Kripto para piyasasında 'Squid Game' vurgunu Önce sevindirdiler, sonra üzdüler! Kripto para piyasasında 'Squid Game' vurgunu         
12:31
Otomobil, kaldırımda yürüyen 4 kişilik ailenin arasına daldı! Dehşet anları kamerada Otomobil, kaldırımda yürüyen 4 kişilik ailenin arasına daldı! Dehşet anları kamerada         
12:04
Akşener'le Kürdistan diyaloğuna girmişti. Bahçeli'den ilk yorum gecikmedi: Türkiye sınırları içinde Kürdistan diye bir yer yoktur Akşener'le Kürdistan diyaloğuna girmişti. Bahçeli'den ilk yorum gecikmedi: Türkiye sınırları içinde Kürdistan diye bir yer yoktur         
11:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında Osman Gökçek de vardı! İşte o görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında Osman Gökçek de vardı! İşte o görüntüler         
10:31
Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu! Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu!         
10:07
EYT'li, asgari ücretli ve dar gelirlilere müjde! Vatandaşları rahatlatacak düzenleme yolda EYT'li, asgari ücretli ve dar gelirlilere müjde! Vatandaşları rahatlatacak düzenleme yolda         
07:11
Peş peşe olay paylaşımlar! Survivor Turabi gitti, Dan Bilzerian Turabi geldi Peş peşe olay paylaşımlar! Survivor Turabi gitti, Dan Bilzerian Turabi geldi         
23:00
'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Damla Can, sevgilisiyle samimi bir halde görüntülendi 'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Damla Can, sevgilisiyle samimi bir halde görüntülendi         
18:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2021 15:55:26. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği faaliyete geçti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement