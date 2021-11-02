Türkiye Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği faaliyete geçti

Türkiye Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği (MOYSAD), mobilya gibi Türkiye'nin önde gelen sektöründe gelişme ve ilerlemeyi ilke edinmiş bir dernek olarak faaliyete geçti.

MOYSAD'dan yapılan açıklamaya göre, 40 bine yakın üretici ve 65 binden fazla iş yeriyle 10 milyar doları aşkın büyüklüğe sahip, 500 binden fazla kişiye sağladığı istihdamla mobilya sektörüne yeni bir dernek katıldı.

Sadece üyelerini ve Türk mobilya üreticilerini değil, global mobilya sektörünü de hedefleyen MOYSAD, mobilya gibi Türkiye'nin önde gelen bir sektöründe gelişme ve ilerlemeyi ilke edinmiş bir dernek olarak faaliyete geçiyor.

Sektörün temsilciliğini üstlenmeyi amaçlayan MOYSAD, bu sayede önce üyelerini ve Türk mobilya sektörünü mobilya ve yatak üretimiyle ilgili olarak uluslararası arenada söz sahibi haline getirmeyi hedefliyor. Derneğin benimsediği asıl önemli hedef olarak, Türkiye'yi mobilya üretim ve ihracatında dünyanın en büyük 5 ülkesinden biri haline getirmek geliyor.

MOYSAD, tüzel kişiliğini Ekim 2021'de kazanan ve Türk mobilya sektörünü bulunduğu noktadan çok daha ileriye götürmeyi hedefleyen bir dernek.

Kurucu üyeleri arasında, alanlarında lider konumda bulunan 20 büyük firma ve 30'a yakın marka yer alıyor. Davut Doğan'ın "Kurucu Üye" sıfatıyla yönetimini üstlendiği MOYSAD girişimci bir inisiyatif olarak da öne çıkıyor.

MOYSAD kurucu üyelerinin ortak özellikleri ihracat, üretim ve ciro bakımından Türkiye mobilya pazarında yüzde 50'den fazla paya sahip olmaları. MOYSAD'ın bir diğer özelliği ise aynı alanda faaliyet gösteren diğer derneklerden farklı olarak, sektörün kayıt altına alma ve kurumsallaşma prensiplerini ön planda tutması oluyor.

Bu arada, salgın sürecinde Türkiye'nin mobilya ihracatı yükseliş gösterdi.

Şu anda uluslararası pazarda, mobilya ihraç eden ülkeler arasında Türkiye 8. sırada bulunuyor. MOYSAD, 5. sıraya yükselmeyi hedefliyor. Uluslararası pazarda Türkiye mobilya ve yatak sektörünün söz ve pay sahibi olmasına öncülük edecek her türlü aktiviteyi hayata geçirmeyi planlıyor. Gelecek yıl Türkiye'nin en önemli fuarlarından birini düzenlemek de MOYSAD'ın hedefleri arasında yer alıyor.