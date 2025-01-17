Türkiye-Moğolistan Stratejik Ortaklık Kurdu - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye-Moğolistan Stratejik Ortaklık Kurdu

Türkiye-Moğolistan Stratejik Ortaklık Kurdu

Türkiye ve Moğolistan, iş forumunda 11 anlaşma imzalayarak kapsamlı ortaklığını stratejik seviyeye taşıdı.

17.01.2025 17:47
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Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Türkiye ile Moğolistan arasındaki kapsamlı ortaklığın stratejik ortaklık seviyesine çıkarıldığını ifade etti.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Genel Merkezi'nde düzenlenen Türkiye - Moğolistan İş Forumu'nda konuşan Tuzcu, Türkiye ve Moğolistan arasında 55. yılına varan diplomatik ilişkilerde dün 11 anlaşma imzalandığını söyledi.

Tuzcu, "Ülkelerimiz arasındaki kapsamlı ortaklık dün itibarıyla artık stratejik ortaklık seviyesine çıkarıldı. Bu güçlü ilişkiler önümüzdeki dönemde atılan adımlarla çok daha yukarılara evrilecek." dedi.

Moğolistan'la stratejik olarak önemli bir rol alırken ticaretin sıklet merkezinin bu bölgeye kaydığını ve Asya'nın lojistik açıdan da merkez haline geldiğini hatırlatan Tuzcu, bu bölgedeki kaynakların varlığına da dikkati çekti.

Tuzcu, "Moğolistan son dönemde kişi başına gelir anlamında Türkiye gibi çok ciddi bir mesafe katetti. Önümüzdeki dönemde de kişi başına geliri 10 bin doların üzerine çıkarma hedefleri var. Yine dış ticarette bakır, kömür, demir cevheri, altın, uranyum gibi kaynakların işlenmiş ekonomi ürünlerine dönüştürülmesinde önemli perspektif sunuluyor." değerlendirmesini yaptı.

Tuzcu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Önümüzdeki dönemde 150'ye yakın projeyi bizlere dün anlattılar. Bunlar arasında özellikle dikkatimizi çeken; termik santraller, hidroelektrik santraller, maden işleme fırsatları, bakır ve demir cevherleri. Bunları ekonomiye taşıyacak projelerle özellikle demir yolu inşasıyla, yatırımların güçlenmesi adına yeni bir dönemin planlamasını yapıyorlar. Burada Türk firmalarının varlığını önemsiyorlar. Ticaret hacmimiz sınırlı. Şu anda belki 140 milyon dolar civarında bir ticaret hacmimiz var. Türk firmalarının birçok alanda tarımsal ekonomiden müteahhitliğe çok büyük bir deneyimi mevcut. Avrupa'nın en önemli tarım ürünleri tedarikçisi durumundayız. Son dönemde Moğolistan'la her ne kadar belli ürünlerde, maden dışı ürünlerde ticaret geliştirmiş olsak da özellikle tarımsal ekonominin gelişmesine firmalarımızın katkısının olabileceğini düşünüyoruz."

Ticaret Bakan Yardımcısı Tuzcu, Moğolistan'ı sadece pazar olarak görmemek gerektiğini de ifade etti.

Moğolistan'ın Türkiye'ye uzak ama önemli büyük pazarlara yakın olduğunun altını çizen Tuzcu, Moğolistan'ın Çin, Güney Kore başta olmak üzere Japonya'yla da kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşmaları olduğunu söyledi.

Tuzcu, "Yatırım ortamlarını değerlendirirken firmalarımızın özellikle Moğol ortaklarıyla diğer pazarlara da Moğolistan üzerinden entegre ürünlerini ulaştırabileceklerini değerlendiriyoruz." dedi.

Moğolistan Başbakan Birinci Yardımcısı ve Ekonomi ve Kalkınma Bakanı Luvsannyam Gantumur ise "İki ülke arasında stratejik ortaklık konumuna yükseltilen anlaşmaya devlet başkanları imza atmıştır. İş adamları arasında geliştirilen işbirliklerine de iki ülke sahip çıkacaktır. Bunu özellikle belirtmek isterim." ifadesini kullandı.

Türklerin ata topraklarına Moğol şirketleriyle iş birliği vasıtasıyla gelebileceğini kaydeden Gantumur, "Moğolistan'da yeni şirketler kurmanızı, yeni işler yapmanızı, üretmenizi, tanıtmanızı ve Orta Asya'nın kalbinde güzel faaliyetler yapmanızı yürekten temenni ederim." dedi.

Gantumur, ülkelerinin doğal kaynaklar açısından çok zengin olduğunu belirterek, sözlerini, "Şu anda maden ürünlerimizi, biraz ham olarak ihraç ediyor olsak da, daha yakın dönemde doğal kaynaklarımızı işleyerek nihai ürün elde ederek dünya pazarına satmayı düşünüyoruz." diyerek tamamladı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Mustafa Tuzcu, Moğolistan, Diplomasi, Ekonomi, Türkiye, Enerji, Finans, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye-Moğolistan Stratejik Ortaklık Kurdu - Son Dakika

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