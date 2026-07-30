Türkiye-Moldova İkili Ticaret ve Savunma İşbirliği

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Moldova Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma ve Dijitalleşme Bakanı Eugen Osmochescu ile Savunma Bakanı Anatolie Nosatii'yi kabul ederek, ikili ticaretin geliştirilmesi, savunma sanayi iş birliği ve karşılıklı yatırımların artırılmasına yönelik konuları değerlendirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Moldova 1. Savunma Sanayii İşbirliği Toplantısı kapsamında Türkiye'de bulunan Moldova Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma ve Dijitalleşme Bakanı Eugen Osmochescu ile Savunma Bakanı Anatolie Nosatii ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Bakanlıkta gerçekleştirilen görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılmasına yönelik adımlar, savunma sanayii ve teknoloji alanındaki stratejik ortaklıklar ile karşılıklı yatırımların geliştirilmesi konuları değerlendirildi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Bakan Bolat, "Milletlerimizin refahı ve bölgemizin istikrarı doğrultusunda, ikili ticaret hacmimize ivme katacak hamleleri, savunma sanayii ve teknoloji odaklı stratejik ortaklıklarımızı, karşılıklı yatırımlarımızı artırma hususundaki görüşlerimizi en üst düzeyde değerlendirdik. Ortak vizyonumuz ve güçlü irademizle, Türkiye-Moldova ekonomik ve stratejik iş birliğini çok daha ileri noktalara taşımakta kararlıyız. Nazik ziyaretleri ve samimi iş birliği yaklaşımları için Değerli Bakanlara ve heyetlerine şükranlarımı sunuyorum" açıklamasında bulundu.