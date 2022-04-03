Türkiye, motosiklet lastiği sektöründe söz sahibi olmaya başladı - Son Dakika

Salgınla birlikte motosiklet kullanımının ivme kazanması lastik satışlarını da yansıdı. Yerli lastik üreten Türkiye, dışa bağımlılığı azaltırken, kışlık lastik üreten ilk ve tek ülke olması da sektörde söz sahibi yaptı.

Dünyada yaşanan salgın, motosiklet kullanımını gözle görülür bir şekilde arttırdı. Türkiye'nin enduro motosiklet kışlık lastiğini üreten ilk ve tek ülke olması global sektörde de söz sahibi yaptı. Özellikle pandemi sonrası motokuryelerin ciddi oranda artış gösterdiğini ifade eden lastikplatformu.com kurucusu Sedat Yıldız, "Dünyada yaşanan pandemi, bireysel, ekonomik ve kolay ulaşım sağlayan motokuryelerin ne kadar gerekli olduğunu hatırlattı. Biz bu büyümenin daha da artacağını düşünüyoruz. Dünyada motosiklet kullanımı Türkiye'ye göre çok fazla. Dolayısıyla bizde adaptasyon süreci hızlı olacak ve büyüme de paralel hızda gerçekleşecektir" dedi.

"Türkiye'de üretilen lastikler uluslararası arenada"

Türkiye'de üretilen motosiklet lastiklerinin birçok uluslarası şampiyonalarda başarı elde ettiğini ifade eden Sedat Yıldız, "Dünyanın en çok izlenen motosiklet yarış organizasyonlarından biri olan Speedway Gp'de 2021 yılı şampiyonunun kullandığı lastikler Türkiye'de üretiliyor. Bunun yanında dünyanın en zorlu yarışlarından olan Transanatolia ve Africa Eco Rally etaplarında da ülkemizin lastikleri boy gösterdi. Lastiklerimizi kullanan pilotlar birçok etapta kürsüye çıkmayı da başardı. Enduro arazi sınıfında gösterilen bu başarılardan sonra şimdi de pist lastiği çalışmalarının hızla devam etmekte olduğunu biliyoruz. İnanıyoruz ki birkaç yıl içerisinde motosiklet dünyasının vitrini olan Moto Gp yarışlarında da milli ürünlerimizin başarılarını izleyeceğiz" şeklinde konuştu. - BURSA