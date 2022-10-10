Türkiye Müteahhitler Birliğinde, Ukrayna Altyapı Bakanlığı heyeti ağırlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye Müteahhitler Birliğinde, Ukrayna Altyapı Bakanlığı heyeti ağırlandı

10.10.2022 14:10
Türkiye Müteahhitler Birliğinde, Ukrayna Altyapı Bakanlığı heyeti ağırlandı

Ukrayna Altyapı Bakan Yardımcıları Anna Yurchenko ve Mustafa-Masi Nayyem başkanlığındaki heyet, Türk müteahhitlik ve teknik müşavirlik firmaları temsilcileriyle bir araya geldi.

Ukrayna Altyapı Bakan Yardımcıları Anna Yurchenko ve Mustafa-Masi Nayyem başkanlığındaki heyet, Türk müteahhitlik ve teknik müşavirlik firmaları temsilcileriyle bir araya geldi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 70 müteahhitlik ve teknik müşavirlik firması yetkilisinin katıldığı toplantıda, Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) ile Ukraynalı yetkililer arasında Ukrayna'nın yeniden inşasına yönelik iş birliğini öngören bir mutabakat zaptı imzalandı.

TMB Başkanı Erdal Eren, toplantıda yaptığı konuşmada, Türk müteahhitlerin, dünya inşaat sektöründe önemli paya ve deneyime sahip olduğuna dikkati çekti.

Türk müteahhitleri ve teknik müşavirleri için başlayan verimli sürecin gelişerek devam edeceğine inandığını vurgulayan Eren, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ukrayna'da süren ve binlerce can kaybına neden olan savaştan dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Bir an önce sarf edilen tüm çabaların kalıcı barışı getirmesi ve ülkede refahın yeniden sağlanması tek dileğimizdir. Ukrayna'nın geleceğine olan güçlü inancımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu çerçevede Türk müteahhitlik ve müşavirlik şirketleri, ülkenin yeniden inşa sürecine katkıda bulunmaya fazlasıyla hazırdır. Ukrayna'nın yeniden inşası için Bakanlarımızdan güçlü bir destek alıyoruz. Söz konusu girişimlerimizle ağustosta imzalanan mutabakat zaptının bir yansıması olarak bugün gerçekleştirdiğimiz toplantıda da süreçte ilerleyebilmek adına üyelerimizle Ukrayna makamlarından ilk ağızdan bilgi almayı bekliyoruz."

Eren, Ukrayna'nın Türk müteahhitler için önemli bir ortak olduğunu vurgulayarak, ülkede savaş öncesinde son derece aktif olan sektörün toplam 8,7 milyar dolarlık 231 proje üstlendiğini ve son olarak bazı TMB üyelerinin de ülkedeki kritik altyapı unsurlarının onarım ve yeniden inşası için faaliyetlerine başladığını ifade etti.

Mutabakat zaptıyla da ülkedeki yeniden inşa sürecinde Türkiye'den en iyi müteahhitlik hizmetlerini alması için Ukrayna'ya yardımcı olmayı taahhüt edeceklerini bildiren Eren, ağustos sonunda düzenledikleri Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödül Töreni'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışında istihdam edilen Türk işgücüne yönelik ilgililere çeşitli talimatlar verdiğini hatırlattı.

"Yasa teklifinden memnunuz"

Eren, sektörün yurt dışında daha fazla Türk işçi istihdam etmesinin önündeki sorunların çözümüne yönelik vergi muafiyeti düzenlemesi konusunda 7 Ekim'de TBMM'ye sunulan yasa teklifinden memnun olduklarını belirterek, "Hukuki uyuşmazlıklar konusunda ihtiyaç duyduğumuz diğer düzenleme için de gerekli adımların atılmasını bekliyoruz. Bu düzenlemeler, başta Ukrayna olmak üzere alacağımız yeni projelerde Türk işgücü istihdamını önemli ölçüde artıracaktır." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500
Kremlin Sözcüsü Peskov: Putin ve Erdoğan, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna görüşmesine ev sahipliği teklifini görüşebilir Kremlin Sözcüsü Peskov: Putin ve Erdoğan, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna görüşmesine ev sahipliği teklifini görüşebilir Estonya Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı, Türkiye'nin arabuluculuk rolüne vurgu yaptı (2) Estonya Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı, Türkiye'nin arabuluculuk rolüne vurgu yaptı (2)
Kaynak: AA

Erdal Eren, Türkiye, Ukrayna, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye Müteahhitler Birliğinde, Ukrayna Altyapı Bakanlığı heyeti ağırlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:03 Komedi programı Güldür Güldür'ün yeni sezon afişini görenler tek bir konuya dikkat etti: Parayı bulunca gittiler
16:03 "VAR hakemleri sabote mi ediyor?" iddiasına Beşiktaş'tan sert tepki
15:54 Antalya'da tatil yapan dünyaca ünlü model, pozları ve düzgün fiziğiyle hayran bıraktı
15:53 İstanbul'da sokak ortasında çırılçıplak yürüyen kadın vatandaşlar tarafından görüntülendi
15:45 İmamoğlu'ndan İBB'ye ait cenaze aracında uyuşturucu bulunmasına ilişkin açıklama: Yeni bir algı operasyonuyla daha karşı karşıyayız
15:34 İkinci el araç piyasası da el yakıyor! TESK, ÖTV'de indirim talep etti
15:31 Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, ikiz kızlarıyla fotoğrafını paylaştı
15:23 Karadeniz gazı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarih: Çıkardığımız anda bunun tadına doyum olmaz
15:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 35 yaş ve üstü kadınlara lisans ve ön lisans programlarında ek kontenjan tanımlanacağını duyurdu
15:09 Darp edildiği iddia edilen genç kız 4. kattan atlayarak ağır yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 16:22:04. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye Müteahhitler Birliğinde, Ukrayna Altyapı Bakanlığı heyeti ağırlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement