Türkiye Müteahhitler Birliğinde, Ukrayna Altyapı Bakanlığı heyeti ağırlandı

Ukrayna Altyapı Bakan Yardımcıları Anna Yurchenko ve Mustafa-Masi Nayyem başkanlığındaki heyet, Türk müteahhitlik ve teknik müşavirlik firmaları temsilcileriyle bir araya geldi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 70 müteahhitlik ve teknik müşavirlik firması yetkilisinin katıldığı toplantıda, Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) ile Ukraynalı yetkililer arasında Ukrayna'nın yeniden inşasına yönelik iş birliğini öngören bir mutabakat zaptı imzalandı.

TMB Başkanı Erdal Eren, toplantıda yaptığı konuşmada, Türk müteahhitlerin, dünya inşaat sektöründe önemli paya ve deneyime sahip olduğuna dikkati çekti.

Türk müteahhitleri ve teknik müşavirleri için başlayan verimli sürecin gelişerek devam edeceğine inandığını vurgulayan Eren, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ukrayna'da süren ve binlerce can kaybına neden olan savaştan dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Bir an önce sarf edilen tüm çabaların kalıcı barışı getirmesi ve ülkede refahın yeniden sağlanması tek dileğimizdir. Ukrayna'nın geleceğine olan güçlü inancımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu çerçevede Türk müteahhitlik ve müşavirlik şirketleri, ülkenin yeniden inşa sürecine katkıda bulunmaya fazlasıyla hazırdır. Ukrayna'nın yeniden inşası için Bakanlarımızdan güçlü bir destek alıyoruz. Söz konusu girişimlerimizle ağustosta imzalanan mutabakat zaptının bir yansıması olarak bugün gerçekleştirdiğimiz toplantıda da süreçte ilerleyebilmek adına üyelerimizle Ukrayna makamlarından ilk ağızdan bilgi almayı bekliyoruz."

Eren, Ukrayna'nın Türk müteahhitler için önemli bir ortak olduğunu vurgulayarak, ülkede savaş öncesinde son derece aktif olan sektörün toplam 8,7 milyar dolarlık 231 proje üstlendiğini ve son olarak bazı TMB üyelerinin de ülkedeki kritik altyapı unsurlarının onarım ve yeniden inşası için faaliyetlerine başladığını ifade etti.

Mutabakat zaptıyla da ülkedeki yeniden inşa sürecinde Türkiye'den en iyi müteahhitlik hizmetlerini alması için Ukrayna'ya yardımcı olmayı taahhüt edeceklerini bildiren Eren, ağustos sonunda düzenledikleri Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödül Töreni'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışında istihdam edilen Türk işgücüne yönelik ilgililere çeşitli talimatlar verdiğini hatırlattı.

"Yasa teklifinden memnunuz"

Eren, sektörün yurt dışında daha fazla Türk işçi istihdam etmesinin önündeki sorunların çözümüne yönelik vergi muafiyeti düzenlemesi konusunda 7 Ekim'de TBMM'ye sunulan yasa teklifinden memnun olduklarını belirterek, "Hukuki uyuşmazlıklar konusunda ihtiyaç duyduğumuz diğer düzenleme için de gerekli adımların atılmasını bekliyoruz. Bu düzenlemeler, başta Ukrayna olmak üzere alacağımız yeni projelerde Türk işgücü istihdamını önemli ölçüde artıracaktır." ifadesini kullandı.