Türkiye-Nijerya İş Birliği Gelişiyor - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye-Nijerya İş Birliği Gelişiyor

Ankara Ticaret Odası, Nijerya ile endüstriyel eğitim iş birliği için önemli adımlar atıyor.

21.09.2024 15:27
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Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Türkiye ve Nijerya arasındaki dostane ilişkilerin, bu tür iş birlikleriyle daha da pekişeceğine ve bunun ticaret rakamlarımıza yansıyacağına inanıyorum" dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO himayesinde, ATO İdea ve Nijerya Federal Hükümeti Endüstriyel Eğitim Fonu'nun 'Skill Up- SUPA Programı' kapsamında gerçekleştirilen iş birliği bilgilendirme toplantısına katıldı. ATO Duatepe Salonu'nda gerçekleşen toplantının açılışında, ATO Başkanı Gürsel Baran, Nijerya Federal Hükümeti Endüstriyel Eğitim Fonu Genel Müdürü Afız Oluwatoyın Ogun birer konuşma yaptı.

Ankara'nın savunma ve havacılık sanayi, sağlık ve medikal, inşaat, eğitim ve enerji gibi alanlarda önemli potansiyeli olan bir merkez olduğunu ifade eden Baran, "Ankara, ticaret, sanayi ve turizmde önemli gelişmeler kaydediyor. Zengin bir birikime sahip olan şehrimizin, bu birikim ve tecrübesini, bir başka kıtadaki dost ülkeye, Nijerya'ya, Nijerya'daki sektörlere, sanayiye, ticarete aktaracak olması, ülkelerimiz arasındaki etkileşimi daha da artıracak çok önemli bir gelişme. Türkiye ve Nijerya arasındaki dostane ilişkilerin, bu tür iş birlikleriyle daha da pekişeceğine ve bunun ticaret rakamlarımıza yansıyacağına inanıyorum" açıklamasında bulundu.

"Kıtadan kıtaya, endüstriyel bilgi ve tecrübe aktarımı"

ATO İdea ve Nijerya Federal Hükümeti Endüstriyel Eğitim Fonu arasında hayata geçirilecek iş birliği hakkında da bilgi veren Baran, "Bu iş birliği sayesinde Başkentimizden eğitmenlerimizin, Nijeryalı eğitmenlere endüstriyel alanlarda bilgi ve tecrübelerini aktarmaları sağlanacak. Türkiye'de başlayacak ve ihtiyaç halinde Nijerya'da da devam edecek olan eğitim programları, yüz yüze ve online olarak gerçekleştirilecek" ifadelerine yer verdi.

Baran, iş birliği kapsamında verilmesi planlanan eğitimleri ise; mühendislik temelleri teknikleri, mobilya yapımı, güneş enerjisi sistemi kurulumu ve bakımı, seramik sanatları, moda tasarımı-dikiş ve kesim, yaşlılar ve çocuklar için bakım hizmetleri, sağlık hizmetleri ve destek, profesyonel şefler için aşçılık kursu, endüstriyel makine operatörlüğü, makyaj sanatları-tırnak bakımı ve saç bakımı, lojistik yönetimi ve hizmetleri, etkinlik organizasyonu ve yönetimi olarak sıraladı.

"1 milyar dolarlık ticaret hacmi yukarı taşıma gayretindeyiz"

Türkiye ve Nijerya arasında, yaklaşık 1 milyar dolarlık dış ticaret hacmi olduğunu dile getiren Baran, "İki ülkenin potansiyeli, yakın ve dostane ilişkiler dikkate alındığında, bu rakamı yeterli görmek mümkün değil. Karşılıklı olarak, yatırım ve ticari iş birliği olanaklarının artırılması gerektiği kanaatindeyiz. Ankara Ticaret Odası olarak, Nijerya'nın ülkemiz ve Başkentimiz ile ticaretini daha yukarılara taşıma gayretindeyiz" diye konuştu.

Ankara'nın inşaat ve müteahhitlik hizmetleri alanındaki potansiyeline de vurgu yapan Baran, Nijerya'daki 17 milyon konut açığı için bu potansiyelin iş birliği fırsatına dönüştürülebileceğini söyledi. Baran, "Türkiye olarak yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde dünyada Çin'den sonra ikinci sırada yer alıyoruz. Bu konuda da iş birliği içinde olabiliriz" şeklinde konuştu.

"İş birliği adımı bizi heyecanlandırıyor"

Nijerya Federal Hükümeti Endüstriyel Eğitim Fonu Genel Müdürü Afız Oluwatoyın Ogun da yaptığı konuşmada Ankara'nın yanı sıra İstanbul ve Antalya'da da sanayi, teknoloji, ticaret alanında incelemelerde bulunduklarını belirterek, "Burada olmak ve bu iş birliğine adım atmak bizi çok heyecanlandırıyor. Buraya geldiğimden beri birçok Türk iş insanı ile tanıştım, onların sıcak karşılamaları bizleri çok mutlu etti" değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından heyet, Nijerya'daki altyapı, eğitim, sanayi ve ticaret gibi alanlara ilişkin sunum gerçekleştirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Ankara Ticaret Odası, Gürsel Baran, Ekonomi, Nijerya, Türkiye, ankara, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye-Nijerya İş Birliği Gelişiyor - Son Dakika

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