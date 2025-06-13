Türkiye\'nin 100 yıllık ayakkabı devi konkordato ilan etti

Küresel boyuttaki ekonomik kriz, Türkiye'de de bir çok firmanın konkordato ve iflas başvurusunda bulunmasına neden oldu. Konkordato ilan edenler arasında köklü şirketler ve ekonominin önde gelen aileleri bulunurken, son sürpriz haber Türkiye'de 100 yıldır ayakkabı üretimi yapan Urgan Ailesi'nden geldi.

"HAMMER JACK" MARKASI İÇİN BAŞVURU YAPILMADI

Aileden iki kişi ve üç şirket hakkında konkordato talep edilirken, şirketin amiral gemisi olan 'Hammer Jack' markası içinse herhangi bir başvuru yapılmadı. Konkordato ilan eden isimler ve şirketler şu şekilde:

- Mehmet Ali Urgan

- Mehmet Dinçer Urgan

- Efe Ayakkabıcılık

- Panda Ayakkabıcılık

- Efe Otelcilik

3 KİŞİLİK HEYET GÖREVLENDİRİLDİ

Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 12 Haziran tarihli kararına göre şirketin mali tablolarını incelemek üzere 3 kişilik konkordato komiser heyeti görevlendirildi. 3 aylık geçici mühlet süresi boyunca yapılacak incelemeler ve hazırlanacak rapor, söz konusu 3 şirket hakkında nihai kararın verilmesinde etkili olacak.

URGAN AİLESİNDEN AÇIKLAMA VAR

Konkordato ilan eden Urgan ailesinden de konuyla ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada "1925 yılından bugüne ayakkabı sektöründe bulunmaktayız. 100 yılı aşan köklü geçmişimizde farklı yaşam tarzlarına uygun, özgün tasarım, toplam kalite ve marka kimliğini öne çıkaran sektöründe lider ayakkabı markalarından birisiyiz. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde 600 bayi, 1000 corner shop, 10 franchise shop ve 10 tane de yurt dışı shoplarla hizmet veren köklü bir markayız. Tasarım ve üretiminin tamamı Türkiye'de yapılan, üretim teknolojisini, el işçiliğinin kalitesiyle birleştiren ayakkabı markası HAMMER JACK olarak dünyanın çeşitli bir çok destinasyonlarına ihracat yapmaktayız.

Tüm satın almamızı yurt içindeki tedarikçi partnerlerimizden yaparak, ayakkabı sektöründe çok hızlı bir ivme yakaladık. 5 senede 30 katına çıkan ciro rakamlarına ulaştık. Almanya'dan Kırgızistan'a kadar geniş bir coğrafyaya yayılan markamız, şu ana dek kendi mağaza konseptimiz ile açılan bayiler aracılığı ile büyüdü. Ancak son dönemde piyasalarda yaşanan nakit akışı sıkışıklığı, piyasa faizlerinin öngörülebilir düzeyin çok üzerine çıkması sebebiyle şirketimiz, kısa vadeli ödemelerde sıkıntı yaşamaya başlamıştır. Bu süreç, ticari faaliyetlerimizi de etkiler hale gelmiştir.

Piyasa koşullarına uyum sağlamak adına, mevcut ödeme yapımızda sürdürülebilir değişikliklere gitmek, bazı tedbirler almak ve yasal süreçleri devreye koymak adına Yönetim Kurulu kararı ile yeniden yapılandırma sürecini başlatmış bulunmaktayız. Bu doğrultuda 04.06.2025 tarihi itibariyle Av. Muhammet Yusuf ARI tarafından yetkili Asliye Ticaret Mahkemesine yapılan konkordato talebimiz gereğince, mahkemece tedbir kararı alınmıştır. Tüm tedariğini yurt içinden yapan ve ihracat yolculuğuna çıkmış Hammer JACK markamız milli bir değerdir. Yeniden yapılandırma sürecimizin temel amacı müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve bayilerimizin haklarını korumaktır. Bu süreç, daha sağlam ve kararlı adımlarla markamızı ileriye taşıyacaktır."