Türkiye'nin 2022 yılında en zengin 24 ismi belli oldu - Son Dakika
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Türkiye'nin 2022 yılında en zengin 24 ismi belli oldu

02.07.2022 15:58

Forbes Dergisi 2022 yılında dünyanın en zengin iş insanları listesini yayınladı. Listede yer alan Türkiye'nin de en zengin 24 ismi belli oldu. İşte Murat Ülker'in ilk sırada yer aldığı Forbes 2022 Türkiye'nin en zenginleri sıralaması...

ABD'li Forbes Dergisi, 2022 yılında dünyanın en zengin iş insanları listesini yayınladı. Buna göre dünya geneli zenginler listesine 236 yeni milyarder girdi, 329 milyarder çıktı.

ZİRVEDE MURAT ÜLKER VAR

Türkiye'nin de en zengin isimleri belli oldu. Forbes 2022 Türkiye'nin en zenginleri listesinde 24 isim yer alıyor. Bu listenin zirvesinde 4.7 milyar dolarlık serveti ile Murat Ülker (Yıldız Holding) bulunuyor. Ülker'in Forbes sıralaması ise 601. Listenin ikinci sırasında2.4 milyar dolarlık serveti ile Ferit Şahenk (Doğuş Holding), üçüncü sırasında Hamdi Ulukaya (ABD'de en çok satılan süzme yoğurt markası Chobani'nin sahibi), dördüncü sırasında ise Erman Ilıcak (Rönesans Holding) bulunuyor.

BEŞİNCİ İSİM KADIN

Türkiye'nin en zengin beşinci ismi olarak karşımıza Filiz Şahenk (Guccio Gucci, Emporio Armani, Loro Piana, ve Tod's'in Türkiye temsilcisi) çıkıyor. Şahenk'i Sezai Bacaksız (Limak Holding) ve Nihat Özdemir (Limak Holding) takip ediyor. Sıralamanın sekizincisi ise İbrahim Erdemoğlu (Merinos Halı) oluyor. Listenin dokuzuncu ismi Semahat Sevim Arsel (Koç Holding) olurken, onuncusu ise Hamdi Akın (Akfen Holding) olarak belirlendi.

Türkiye'nin en zengin 24 ismi şu şekilde sıralanıyor:

  1. Murat Ülker (Yıldız Holding)
  2. Ferit Şahenk (Doğuş Holding)
  3. Hamdi Ulukaya (ABD'de en çok satılan süzme yoğurt markası Chobani'nin sahibi)
  4. Erman Ilıcak (Rönesans Holding)
  5. Filiz Şahenk (Guccio Gucci, Emporio Armani, Loro Piana, ve Tod's'in Türkiye temsilcisi)
  6. Sezai Bacaksız (Limak Holding)
  7. Nihat Özdemir (Limak Holding)
  8. İbrahim Erdemoğlu (Merinos Halı)
  9. Semahat Sevim Arsel (Koç Holding)
  10. Hamdi Akın (Akfen Holding)
  11. Ahmet Çalık (Çalık Holding)
  12. Bülent Eczacıbaşı (Eczacıbaşı Holding)
  13. Faruk Eczacıbaşı (Eczacıbaşı Holding)
  14. Ali Erdemoğlu (Merinos Halı)
  15. Mustafa Rahmi Koç (Koç Holding)
  16. Mustafa Küçük (LC Waikiki)
  17. Mehmet Ali Aydınlar (Acıbadem Sağlık Grubu)
  18. Deniz Şahenk (Doğuş Holding)
  19. İpek Kıraç (Koç Holding)
  20. Turgay Ciner (Ciner Grubu)
  21. Aydın Doğan (Doğan Holding)
  22. Mehmet Sinan Tara (TARA Holding)
  23. Murat Vargı (MV Holding-Turkcell)
  24. Şefik Yılmaz Dizdar (LC Waikiki)
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Limak Holding, Murat Ülker, Türkiye, Forbes, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin 2022 yılında en zengin 24 ismi belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'nin 2022 yılında en zengin 24 ismi belli oldu - Son Dakika
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