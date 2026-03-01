Türkiye'nin 2025 Büyüme Rakamları Açıklanıyor

Türkiye ekonomisinin, 2025'in son çeyreği ve senenin tamamına ilişkin büyüme rakamları, yarın duyurulacak.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim-Aralık 2025 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini, yarın saat 10.00'da internet sitesinden açıklayacak.
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, GSYH'nin, 2025'in 4. çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,6 artacağını tahmin ediyor.
Ekonomistlerin, 2025 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin medyanı ise yüzde 3,7 düzeyinde bulunuyor.
Türkiye ekonomisi, 2025'in ilk çeyreğinde yüzde 2,5, ikinci çeyreğinde yüzde 4,9 ve üçüncü çeyreğinde yüzde 3,7 büyüme kaydetmişti.
