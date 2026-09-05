Türkiye'nin Almanya ihracatı ocak-ağustosta yüzde 3,8 artarak 13,6 milyar dolar oldu - Son Dakika
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Türkiye'nin Almanya ihracatı ocak-ağustosta yüzde 3,8 artarak 13,6 milyar dolar oldu

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Türkiye'nin Almanya'ya ihracatı, yılın sekiz ayında geçen yıla göre yüzde 3,8 artışla 13 milyar 576 milyon 381 bin dolara yükseldi. Almanya, en fazla dış satım yapılan ülke olurken İstanbul 5,2 milyar dolarla başı çekti; otomotiv sektörü 4,4 milyar dolarla liderliğini korudu, yaş meyve sebzede ise yüzde 47,9'luk dikkat çekici bir artış kaydedildi.

Türkiye'nin Almanya'ya ihracatı, bu yıl ocak-ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 artışla 13 milyar 576 milyon 381 bin dolar seviyesine yükseldi.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı bu yıl ocak-ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artarak 177,9 milyar dolardan 185 milyar dolara çıktı.

Türkiye, bu yılın ocak-ağustos döneminde en fazla dış satımı Almanya'ya yaptı. Söz konusu dönemde Almanya'ya yapılan ihracat yüzde 3,8 artışla 13 milyar 576 milyon 381 bin dolar seviyesine ulaştı.

Söz konusu dönemde en çok dış satım yapılan Almanya'yı, 9 milyar 636,6 milyon dolarla ABD, 9 milyar 219,3 milyon dolarla Birleşik Krallık, 8 milyar 561,6 milyon dolarla İtalya, 7 milyar 238,9 milyon dolarla İspanya, 6 milyar 925,8 milyon dolarla Fransa izledi.

Ocak-ağustos döneminde dış satım yıllık bazda ABD'de yüzde 12,9, Birleşik Krallık'ta yüzde 2,6, İtalya'da yüzde 4,3, İspanya'da yüzde 7,4 ve Fransa'da yüzde 5,2 artış gösterdi.

Almanya'ya bu dönemde en fazla ihracat İstanbul'dan

Söz konusu dönemde Almanya'ya en fazla ihracat, İstanbul'dan gerçekleştirildi. İstanbullu şirketlerin Almanya'ya dış satımı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artarak 5 milyar 235,9 milyon dolara yükseldi.

İstanbul'u 1 milyar 988,1 milyon dolarla Bursa, 1 milyar 552,8 milyon dolarla Kocaeli, 979,7 milyon dolarla İzmir ve 734,7 milyon dolarla Ankara izledi.

Almanya'ya en fazla ihracat gerçekleştiren sektör ise otomotiv endüstrisi olarak kayıtlara geçti.

Otomotiv endüstrisinin Almanya'ya dış satımı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 artarak 4 milyar 441,3 milyon dolara çıktı.

Almanya'ya ihracatta dikkati çeken artışlardan biri yaş meyve ve sebze sektöründe görüldü

Otomotiv endüstrisinin ardından Almanya'ya en fazla ihracat gerçekleştiren sektör hazır giyim ve konfeksiyon oldu. Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün Almanya'ya ihracatı, ocak-ağustos döneminde 1 milyar 610,9 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde Almanya'ya demir ve demir dışı metaller sektörünün ihracatı yüzde 13,2 artışla 1 milyar 187,5 milyon dolara, elektrik ve elektronik sektörünün ihracatı yüzde 8,5 yükselişle 969,8 milyon dolara, kimyevi maddeler ve mamulleri sektörünün ihracatı da yüzde 11 artarak 965,6 milyon dolara ulaştı.

Almanya'ya makine ve aksamları ihracatı yüzde 9,9 artışla 751,6 milyon dolar, iklimlendirme sanayisi ihracatı yüzde 10 yükselişle 555,8 milyon dolar, çelik sektörünün ihracatı ise yüzde 6,3 artışla 548,1 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Almanya'ya ihracatta dikkati çeken artışlardan biri yaş meyve ve sebze sektöründe görüldü. Sektörün Almanya'ya dış satımı, ocak-ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47,9 artarak 182,9 milyon dolardan 270,6 milyon dolara çıktı.

Kaynak: AA

İstanbul, Türkiye, Almanya, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Almanya ihracatı ocak-ağustosta yüzde 3,8 artarak 13,6 milyar dolar oldu - Son Dakika

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