Türkiye'nin Araç Muayene Hizmetleri 'Turka' ile Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Türkiye'nin Araç Muayene Hizmetleri 'Turka' ile Başlıyor

Türkiye\'nin Araç Muayene Hizmetleri \'Turka\' ile Başlıyor
27.06.2025 11:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MOI Ortak Girişim Grubu, 2027-2047 dönemi araç muayene hizmetlerini Turka markasıyla sunacak.

MOI Ortak Girişim Grubu, 2027-2047 döneminde Türkiye'nin araç muayene hizmetlerini "Turka" markasıyla sağlayacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de araç muayene hizmetlerinde yeni bir dönem başlıyor. 2027-2047 yıllarını kapsayan araç muayene hizmetleri ihalesini kazanan MOI Ortak Girişim Grubu, bu hizmetleri Turka markasıyla yürütecek.

Yeni sistem kapsamında Türkiye genelinde 249 araç muayene istasyonu faaliyete geçirilecek. Bayilik sistemine geçilecek yeni yapıda, başvurular Turka internet adresi üzerinden alınmaya başlandı.

2024 verilerine göre 12,5 milyon olan muayene sayısı tekrarları ile 15 milyona yükselirken, dünyada en yüksek araç muayenesi yapılan ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor.

Türkiye'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonuyla yürütülen araç muayene işlemlerinin daha etkin ve sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için 21 Mayıs'ta sonuçlandırılan ihaleyi kazanan MOI Ortak Girişim Grubu, Türkiye genelinde yaygın bayilik sistemini oluşturuyor.

MOI Ortak Girişim Grubu, Türkiye'den Met-Gün Grubun yanı sıra ABD'de araç muayene ve emisyon testleri yapan Opus Group ile Itversia Gestion SL ve VTV Norte SA şirketlerinden oluşuyor.

"Önceliğimiz araç sahiplerinin memnuniyeti olacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turka İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman, Cumhuriyet tarihinin en büyük ihalelerinden birini kazanarak yola çıktıklarını belirtti.

2024'te trafikte kayıtlı 31 milyondan fazla araç olduğu bilgisini veren Salman, "Son yıllarda da her yıl 1 milyondan fazla araç satışı gerçekleşiyor. Bu hızla artmaya devam ettiğinde trafiğe çıkacak araçların muayenesi de daha çok önem kazanacak." ifadelerini kullandı.

Salman, 5 yılda bir yapacakları değerlendirmelerle ihtiyaç duyulan istasyon sayısını belirleyerek sayıyı artıracaklarını, bu nedenle de kendileriyle işbirliği içinde olacak girişimciler için bayilik sistemini hayata geçirdiklerini kaydetti.

Bayilik başvurularını Turka internet sitesi üzerinden almaya başladıklarını belirten Salman, "Yeni nesil araç muayene" vizyonuyla 15 Ağustos 2027'den itibaren sistemi devralarak araç muayene sisteminin hızlı, verimli ve insan odaklı devam etmesi için hazırlıklar yaptıklarını vurguladı.

Salman, buna göre güvenilir iş ortaklarıyla çalışmayı hedeflediklerini ve ilk dönem operasyonlarına yetecek düzeyde finansal yeterliliğe ve referans mektubu olan başvurulara değerlendirmede öncelik vereceklerinin altını çizdi.

Türkiye'de 2007'den beri oluşturulan araç muayene kültürünü daha ileriye taşıyarak otomasyon ağırlıklı bir yapı kuracaklarını aktaran Salman, "Yeni nesil araç muayene diyerek yola çıkıyoruz. Bakanlığın izni doğrultusunda ve yasal düzenlemelere uyumlu şekilde yapacağımız yeniliklerde önceliğimiz araç sahiplerinin memnuniyeti olacak." ifadelerini kullandı.

"İstasyonların hepsi afet durumunda sahra hastanesine dönüşecek şekilde tasarlanıyor"

Salman, ayrıca dönüşüm geçiren otomotiv sektöründeki gelişmelere uygun olarak sürüş güvenliğine ve elektrikli araçlara yönelik test programları da oluşturacakları bilgisini verdi.

Tüm illerdeki araç sayılarını ve tiplerini belirleyerek yatırımlarını planladıklarını ifade eden Salman, şöyle devam etti:

"Yaşayan bir sistem oluşturacağız. 2047'ye kadar Türkiye'deki araçların ve bu araçların ihtiyaç duyacağı muayenelerin sayısını öngören çalışmalar yapıyoruz. Böylece ihtiyaç duyulan istasyon modellerini belirleyebiliyoruz. Sadece istasyon da kurmuyoruz. Bu istasyonların hepsi bir afet durumunda sahra hastanesine dönüşecek şekilde tasarlanıyor. Ayrıca yenilenebilir enerji ağırlıklı sürdürülebilir bir sistem kuruyoruz. 4 bin 500 kişiye iş imkanı sağlayıp özellikle kadın istihdamına yönelik çalışmalar yapacağız."

Kaynak: AA

Otomobil, Ekonomi, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Araç Muayene Hizmetleri 'Turka' ile Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamile Oya ile caninin son konuşması ortaya çıktı Böyle kandırmış Hamile Oya ile caninin son konuşması ortaya çıktı! Böyle kandırmış
Havuzda boğulan çocuğu kurtaramayan cankurtaran ölü bulundu Havuzda boğulan çocuğu kurtaramayan cankurtaran ölü bulundu
Kamerayı kapattığını sanan Didem Uzel, hüngür hüngür ağladı Kamerayı kapattığını sanan Didem Uzel, hüngür hüngür ağladı
Kylian Mbappe’den eski takımına dava Kylian Mbappe'den eski takımına dava
İş insanı Jeff Bezos’un masalsı düğünü başladı Kardashianlar Venedik’i salladı İş insanı Jeff Bezos'un masalsı düğünü başladı! Kardashianlar Venedik'i salladı
Fenalaşan arkadaşına müdahale etti, ikisi de kalp krizinden hayatını kaybetti Fenalaşan arkadaşına müdahale etti, ikisi de kalp krizinden hayatını kaybetti
Sıcak havadan bunalanlar damacanayla serinledi Sıcak havadan bunalanlar damacanayla serinledi
Rabia Soytürk’ü hiç böyle görmediniz Ayrılığın acısı, deniz romantizmiyle son buldu Rabia Soytürk'ü hiç böyle görmediniz! Ayrılığın acısı, deniz romantizmiyle son buldu
14 bin yıllık kurt yavruları buzlar altında mumyalanmış hâlde bulundu 14 bin yıllık kurt yavruları buzlar altında mumyalanmış hâlde bulundu!
Pencereden düşen 2 aylık hamile kadın hayatını kaybetti Pencereden düşen 2 aylık hamile kadın hayatını kaybetti
Kız arkadaşını 14’üncü kattan attığı öne sürülen şahsa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi Kız arkadaşını 14'üncü kattan attığı öne sürülen şahsa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

12:22
26 ilde yapılan son seçim anketi İki sürpriz parti baraj sınırında
26 ilde yapılan son seçim anketi! İki sürpriz parti baraj sınırında
11:40
Mansur Yavaş “Siyasetten çekilirim“ sözlerine açıklık getirdi
Mansur Yavaş "Siyasetten çekilirim" sözlerine açıklık getirdi
11:24
TÜVTÜRK dönemi bitiyor Araç muayene istasyonlarının yeni ismi bakın ne oluyor
TÜVTÜRK dönemi bitiyor! Araç muayene istasyonlarının yeni ismi bakın ne oluyor
10:24
Katz: İsrail, tehdit altında hissederse İran’a tekrar saldıracak
Katz: İsrail, tehdit altında hissederse İran'a tekrar saldıracak
17:38
Karpuz almak için girdiği barajda boğuldu
Karpuz almak için girdiği barajda boğuldu
17:10
Trabzonspor, Berke Özer için görüşmelere başladı
Trabzonspor, Berke Özer için görüşmelere başladı
17:01
Basketbolun efsanesi Milos Teodosic’ten emeklilik kararı
Basketbolun efsanesi Milos Teodosic'ten emeklilik kararı
17:00
Doğada yaralı bulduğu sincap, en yakın arkadaşı oldu
Doğada yaralı bulduğu sincap, en yakın arkadaşı oldu
16:52
Yıllık 8 milyon euro kazanacak Jonathan David’in yeni takımı belli oldu
Yıllık 8 milyon euro kazanacak! Jonathan David'in yeni takımı belli oldu
16:40
Otobüs şoföründen engelli yolcuya skandal sözler: Babanın malı mı geri zekalı
Otobüs şoföründen engelli yolcuya skandal sözler: Babanın malı mı geri zekalı
16:27
Hamile Oya’yı katleden caniden “Neden yaptın“ sorusuna korkunç yanıt
Hamile Oya'yı katleden caniden "Neden yaptın?" sorusuna korkunç yanıt
16:20
Galatasaray’da kriz çıkartan Domenec Torrent, FIFA Kulüpler Dünya Kupası’na damga vurdu
Galatasaray'da kriz çıkartan Domenec Torrent, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na damga vurdu
16:13
Ayrılık iddiaları son buldu Ronaldo resmen açıklandı
Ayrılık iddiaları son buldu! Ronaldo resmen açıklandı
16:04
Kız arkadaşını 14’üncü kattan attığı öne sürülen şahsa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
Kız arkadaşını 14'üncü kattan attığı öne sürülen şahsa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2025 12:31:23. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye'nin Araç Muayene Hizmetleri 'Turka' ile Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.