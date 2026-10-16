Türkiye'nin BRICS ihracatı 9 ayda 18 milyar 232 milyon 391 bin dolara ulaştı - Son Dakika
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Türkiye'nin BRICS ihracatı 9 ayda 18 milyar 232 milyon 391 bin dolara ulaştı

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Türkiye, ocak-eylül döneminde BRICS üyesi 10 ülkeye 18 milyar 232 milyon 391 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu ülkeler arasında 4 milyar 113 milyon 545 bin dolarla ilk sırada Rusya yer alırken kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü öne çıktı.

Türkiye'nin BRICS üyesi 10 ülkeye ihracatı, bu yılın ocak-eylül döneminde 18 milyar 232 milyon 391 bin dolara ulaşırken değer bazında en fazla dış satım 4 milyar 113 milyon 545 bin dolarla Rusya'ya gerçekleştirildi.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, bu yıl ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,2 artarak 200,5 milyar dolardan 210,9 milyar dolara çıktı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Brezilya, Çin, Endonezya, Etiyopya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Hindistan, İran, Mısır ve Rusya'dan oluşan BRICS ülkelerine ocak-eylül döneminde 18 milyar 232 milyon 391 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Ocak-eylül döneminde BRICS ülkeleri arasında en fazla ihracat, 4 milyar 113 milyon 545 bin dolarla Rusya'ya gerçekleştirildi.

Rusya'yı 3 milyar 263 milyon 409 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 3 milyar 62 milyon 332 bin dolarla Mısır, 3 milyar 4 milyon 68 bin dolarla Çin ve 1 milyar 828 milyon 800 bin dolarla İran izledi.

Ocak-eylül döneminde BRICS ülkelerinin 8'ine ihracat artarken 2'sinde düşüş kaydedildi. Bu dönemde Etiyopya'ya ihracat yüzde 79,6, Çin'e yüzde 40,8, Güney Afrika Cumhuriyeti'ne yüzde 29,1 ve Mısır'a yüzde 28,6 yükselirken Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) dış satım yüzde 41,2, Rusya'ya ise yüzde 2,5 azaldı.

Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü öne çıktı

Söz konusu dönemde BRICS ülkelerine ihracatta sektörler arasında kimyevi maddeler ve mamulleri öne çıktı. Sektörün bu ülkelere ihracatı 3 milyar 528,6 milyon dolar olarak gerçekleşti.

BRICS ülkelerine ihracatta madencilik ürünleri sektörünün dış satımı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,5 artarak 1 milyar 607,6 milyon dolardan 2 milyar 146,7 milyon dolara yükseldi. Böylece sektörün ihracatında yaklaşık 539,1 milyon dolarlık artış kaydedildi.

Öte yandan, mücevher sektörünün BRICS ülkelerine ihracatı yüzde 45 azalarak 2 milyar 394,7 milyon dolardan 1 milyar 317,5 milyon dolara gerilerken, tekstil ve hammaddeleri sektörünün ihracatı yüzde 8,7 artışla 1 milyar 175,2 milyon dolara ulaştı.

BRICS ülkelerine ihracatta İstanbul ilk sırada yer aldı

Ocak-eylül döneminde Türkiye'nin BRICS ülkelerine ihracatında İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Bursa öne çıktı. Bu 5 ilin söz konusu ülkelere gerçekleştirdiği toplam ihracat, 12 milyar 477 milyon 501 bin dolar oldu.

Yılın 9 ayında BRICS ülkelerine en fazla ihracat, 8 milyar 164 milyon 850 bin dolarla İstanbul'dan gerçekleştirildi.

İstanbul'u 1 milyar 913 milyon 95 bin dolarla Ankara, 1 milyar 38 milyon 997 bin dolarla İzmir, 703 milyon 19 bin dolarla Kocaeli ve 657 milyon 540 bin dolarla Bursa takip etti.

Kaynak: AA
İhracatTürkiyeEkonomiEylülRusyaSon Dakika

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