Baba mesleğini sürdüren 2 kız kardeş, çeltikte yüksek verim ve kalite bekliyor - Son Dakika
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Baba mesleğini sürdüren 2 kız kardeş, çeltikte yüksek verim ve kalite bekliyor

01.09.2022 13:09
Baba mesleğini sürdüren 2 kız kardeş, çeltikte yüksek verim ve kalite bekliyor

Türkiye'nin çeltik ambarı Edirne'de babadan kalma çiftçiliği sürdüren iki kız kardeş, Mayıs ayında başlayan beyaz altın mesaisinde, ilaçlamasından gübrelemeye, tarlalardaki suyun kontrol edilmesinden yabancı otla mücadeleye kadar birçok aşamada gösterdiği mücadele sayesinde yüksek verim bekliyor.

Türkiye'nin çeltik ambarı Edirne'de babadan kalma çiftçiliği sürdüren iki kız kardeş, Mayıs ayında başlayan beyaz altın mesaisinde, ilaçlamasından gübrelemeye, tarlalardaki suyun kontrol edilmesinden yabancı otla mücadeleye kadar birçok aşamada gösterdiği mücadele sayesinde yüksek verim bekliyor.

Çiftçinin "Beyaz Altın" olarak nitelendirdiği ve Mayıs ayında büyük özen gösterilerek ekilen çeltik, Eylül ve Ekim ayında yapılan hasadın ardından sofraları süsleyecek. Hasat öncesi tarlalarını düzenli olarak kontrol eden üreticiler, bu yıl tanelerin dolu dolu olması sebebiyle bereketli ve verimli bir sezon bekliyor.

Çeltik tarlasında yoğun mesai

Edirne'de babadan kalma çiftçilik mesleğini devam ettiren 62 yaşındaki Emine ve 58 yaşındaki Fevziye Sakarya kardeşler, Mayıs ayında ekimine başladıkları çeltikte kaliteli ve iyi verim alabilmek için ilaçlamasından gübrelemeye, tarlalardaki suyun kontrol edilmesinden yabancı otla mücadeleye kadar birçok aşamada yoğun mesai harcıyor.

Neredeyse her gün tarlaya girerek çocuklarına bakar gibi çeltik ekili arazinin kontrolünü yapan 2 kız kardeş, çocukluğunda babalarının yanında öğrendikleri çiftçiliği hem büyük bir aşkla sürdürüyor hem de babalarının vasiyetini yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Çeyrek asırdır baba mesleğini sürdürüyorlar

Edirne Merkeze bağlı Yolüstü köyündeki 186 dönümlük arazide çeltik üretimi yapan iki kız kardeş, yabancı otla zamanında mücadele ve düzenli kontrol sayesinde üründe yüksek verim ve kalite bekliyor. Baba mesleğini aşkla sürdüren iki kız kardeş traktöre biniyor, çizmelerini giyip tarlaya iniyor ve bu iş erkek işi algısının da kırılması noktasında büyük örnek teşkil ediyor. 1997'den beri ablası ile birlikte baba mesleği çiftçiliği sürdüren 58 yaşındaki Fevziye Sakarya, çeltik ekiminde bu yıl ilk defa denedikleri Toros cinsi tohumda başarılı olduklarını ve iyi bir verim beklediklerini söyledi.

"Çeltikte beklentimiz 900 kilogram"

Tane dolgunluğu ve tane sayısının güzel olduğunu belirten Sakarya, "Bu sene zararlı otla mücadeleyi de güzel yaptık. Gayet iyi bir ürün alacağız. 850-900 civarında ürün alırız diye düşünüyorum" dedi.

"Çeltik işi bebeği büyütmek gibidir"

Çeltik işinin bir bebeği büyütmek gibi olduğunu aktaran Sakarya, tohumundan ekimine, gübrelenmesinden ilaçlanmasına ve harmanına kadar sürekli emek gerektiren bir iş olduğunu ifade etti. Gençlere de çiftçilikle uğraşma tavsiyesinde bulunan Sakarya, ben yapamam demeyip yenilikleri takip ederek çiftçiliğin sürdürebileceğini aktardı.

Bu sene hava sıcaklıklarına bağlı olarak çeltiklerin erken sararmaya başladığını belirten Sakarya, erken olgunlaşma ile birlikte hasadın da 1 hafta önce yapılabileceğini dile getirdi. Çeltikte en önemli noktalardan birisinin hastalığa kaptırmamak olduğunu söyleyen Sakarya, bu yıl tanelerin dolu dolu olduğunu ve yüksek verim beklediklerini belirtti.

Mayıs ayının başında ekimi yapılan çeltikler, Eylül ve Ekim aylarında yapılan hasat ile birlikte sofraları süsleyecek. - EDİRNE

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Kaynak: İHA

Edirne, Çeltik, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Baba mesleğini sürdüren 2 kız kardeş, çeltikte yüksek verim ve kalite bekliyor - Son Dakika

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