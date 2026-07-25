Türkiye'nin Deniz Salyangozu İhracatı Artıyor - Son Dakika
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Türkiye'nin Deniz Salyangozu İhracatı Artıyor

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Türkiye, 2023'ün ilk 6 ayında deniz salyangozu ihracatından 9,14 milyon dolar kazandı.

Türkiye, deniz salyangozu ihracatından ilk 6 ayda 9 milyon 138 bin 40 dolar gelir elde etti.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, ocak-haziran döneminde 9 ülkeye 829 ton deniz salyangozu satıldı. Böylelikle ihracattan 9 milyon 138 bin 40 dolar kazanç sağlandı.

Türkiye'den geçen yılın aynı döneminde ise 520 ton deniz salyangozu ihracatı karşılığında 5 milyon 399 bin 468 dolar gelir elde edilmişti. Böylece, yılın ilk yarısında yapılan deniz salyangozu ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 59, değerde de yüzde 69 arttı.

Söz konusu dönemde İspanya, Güney Kore ve Çin en fazla dış satım yapılan ülkeler oldu.

İspanya'ya 3 milyon 126 bin 62, Güney Kore'ye 2 milyon 689 bin 664 ve Çin'e 2 milyon 23 bin 535 dolarlık deniz salyangozu ihraç edildi.

Bunun dışında Fransa ve Ukrayna'ya da bu dönem deniz salyangozu satıldı.

"İlk yarıda elde edilen sonuçlar sektör açısından memnuniyet verici"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk İskender, AA muhabirine, deniz salyangozunun Türkiye'de iç tüketimi bulunmayan, tamamen ihracata yönelik avlanan bir su ürünü olduğunu söyledi.

Yılın ilk 6 ayında ihracatta hem miktar hem de değer bazında önemli artış yakalandığını belirten İskender, "Başta İspanya, Güney Kore ve Çin olmak üzere ana pazarlarımızdan gelen talebin güçlü seyretmesi ihracatımıza olumlu yansıdı. İlk yarıda elde edilen sonuçlar sektör açısından memnuniyet verici." dedi.

İskender, yılın ikinci yarısına ilişkin beklentilerinin de olumlu olduğunu ifade ederek "Mevcut pazarlarımızdaki talebin devam etmesi ve yeni alıcılarla kurulacak ticari bağlantılar sayesinde yılı geçen yılın üzerinde bir ihracat rakamıyla tamamlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Deniz salyangozu ihracatında sürdürülebilir avcılığın büyük önem taşıdığına işaret eden İskender, "Su ürünleri kaynaklarımızın korunması için avcılık kurallarına titizlikle uyulması gerekiyor. Sürdürülebilir üretim anlayışı hem doğal stokların korunmasını hem de ihracatın uzun vadede devamlılığını sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Türkiye, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Deniz Salyangozu İhracatı Artıyor - Son Dakika

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