Ekonomi

Türkiye'nin dev tatil sitesi 70 milyon Euro'ya satıldı

28.01.2026 09:02
Tera Yatırım Teknoloji Holding, Türkiye'nin önde gelen çevrim içi seyahat platformlarından Tatilsepeti.com'u 70 milyon Euro'ya (yaklaşık 3,7 milyar lira) satın aldı.

Tera Yatırım Teknoloji Holding, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla önemli bir satın alma işlemini tamamladığını duyurdu.

Son dönemde borsadaki hızlı yükselişiyle dikkat çeken Tera Yatırım Teknoloji Holding, online seyahat platformu Tatil Sepeti'nin yüzde 100'ünü satın aldı. Şirket, satın alma işleminin 70 milyon euro (yaklaşık 3,7 milyar TL) bedelle tamamlandığını açıkladı.

Şirket tarafından 14 Ekim 2025 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması'nda, büyüme stratejisi ve yatırım portföyünü çeşitlendirme hedefleri doğrultusunda, Türkiye'nin önde gelen çevrim içi seyahat platformlarından Tatilsepeti.com'un sahibi DLT Turizm ve Ticaret A.Ş.'nin satın alınmasına yönelik görüşmelere başlandığı kamuoyuna açıklanmıştı.

BİR OKUL GEZİSİNDEN TÜRKİYE'NİN ÖNDE GELEN SEYAHAT PLATFORMUNA

1996 yılında Galatasaray Lisesi'nde öğrenci olan Kaan Karayal, Suat Gücel ve Nedim Paltura, henüz lise yıllarında katıldıkları bir Uludağ turunda, daha yenilikçi ve katılımcı odaklı organizasyonlar yapabilecekleri fikriyle yola çıktı. "Biz daha iyisini yaparız" düşüncesiyle düzenlemeye başladıkları turlar, ilerleyen yıllarda Tatilsepeti.com'un fikrî temelini oluşturdu.

ŞİRKETLEŞME ADIMI 2002'DE GELDİ

Ekip, 2002 yılında üniversite öğrencisiyken girişimlerini resmileştirme kararı aldı ve adını "Daltons"tan alan DLT Turizm ve Ticaret A.Ş.'yi kurdu. Şirketin kısa sürede karşılık bulması ve daha geniş kitlelere ulaşma hedefi, Tatilsepeti.com fikrinin hayata geçirilmesinde belirleyici oldu.

TATİLSEPETİ.COM 2004'TE YAYINA GİRDİ

DLT Turizm ve Ticaret A.Ş. bünyesinde 2004 yılında hizmet vermeye başlayan Tatilsepeti.com, kısa sürede online turizm alanında dikkat çekti. Platform, 2006 yılına gelindiğinde internet turizm pazarında lider konuma yükseldi.

2010 yılında ürün portföyünü genişleten Tatilsepeti.com, yurt dışı otel rezervasyonları ve uçak bileti satışını da hizmetlerine ekledi. Aynı yıl düzenlenen Altın Örümcek Web Ödülleri'nde "Halkın Favori Seyahat Sitesi" seçilen platform, Türkiye'nin en güvenilir internet siteleri arasında yer aldı.

İş Dünyası, Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Turizm, Tatil, Son Dakika

46 ilde dev operasyon 151 şüpheli yakalandı, hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı
Trump açık açık savaş ilan etti: Muhteşem bir donanmamız daha bölgeye ilerliyor
Dev şirket milyarlarca dolarlık altını nükleer sığınakta saklamaya başladı
Hakan Taşıyan apar topar hastaneye kaldırıldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrenir öğrenmez talimat verdi
Piyasalar alev alev Tarihi rekorlar art arda geldi
Dünya devi firma 30 bin kişiyi işten çıkarıyor
