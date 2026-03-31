Türkiye'nin Dış Ticaret Verileri Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye'nin Dış Ticaret Verileri Açıklandı

31.03.2026 10:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şubatta ihracat %1,5 artarken, ithalat %5,5 yükseldi; dış ticaret açığı ise %15,9 arttı.

Türkiye'nin ihracatı, şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,5 artarak 21 milyar 49 milyon dolar, ithalatı ise yüzde 5,5 artarak 30 milyar 80 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan, şubat ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 artarak 21 milyar 49 milyon dolar, ithalat yüzde 5,5 yükselerek 30 milyar 80 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı, şubatta yıllık bazda yüzde 15,9 artarak 7 milyar 796 milyon dolardan 9 milyar 31 milyon dolara çıktı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, Şubat 2025'te yüzde 72,7 iken geçen ay yüzde 70 olarak kayıtlara geçti.

Ocak-şubat döneminde dış ticaret açığı yüzde 13,8 arttı

Ocak-şubat döneminde ise ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 azalarak 41 milyar 361 milyon dolar, ithalat yüzde 2,8 yükselerek 58 milyar 776 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, dış ticaret açığı yüzde 13,8 artışla, 15 milyar 306 milyon dolardan 17 milyar 415 milyon dolara çıktı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Şubat 2025 döneminde yüzde 73,2 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 70,4'e geriledi.

Enerji ve altın hariç dış ticaret

Geçen ay enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, yüzde 4,4 artarak 19 milyar 99 milyon dolardan 19 milyar 935 milyon dolara çıktı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat, söz konusu ayda yüzde 12,8 artarak 20 milyar 328 milyon dolardan 22 milyar 928 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı, şubatta 2 milyar 993 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 8,7 artarak, 42 milyar 863 milyon dolar olarak tespit edildi.

Söz konusu ayda, enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 86,9 olarak belirlendi.

(Sürecek)

Kaynak: AA

İhracat, Ekonomi, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Dış Ticaret Verileri Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 10:56:49. #.0.5#
SON DAKİKA: Türkiye'nin Dış Ticaret Verileri Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.