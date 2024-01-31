Türkiye\'nin Doğal Gaz İthalatı Geçen Yıl Kasımda Yüzde 7,5 Arttı

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı, geçen yıl kasımda önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 artarak 4 milyar 433 milyon 830 bin metreküp oldu.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun geçen yıl kasım ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın 3 milyar 571 milyon 850 bin metreküpü boru hatlarıyla, 861 milyon 980 bin metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla yapıldı.
Böylece toplam doğal gaz ithalatı bu dönemde yüzde 7,5 artarak 4 milyar 433 milyon 830 bin metreküp oldu.
En fazla doğal gaz ithalatı geçen yıl kasımda 2 milyar 302 milyon 970 bin metreküple Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 685 milyon 890 bin metreküple Azerbaycan ve 682 milyon 580 bin metreküple İran takip etti.
Bu dönemde Cezayir'den ithal edilen LNG miktarı 556 milyon 690 bin metreküp olarak kayıtlara geçti.
Konutlarda gaz tüketimi yüzde 26,5 azaldı
Ülkede toplam doğal gaz tüketimi geçen yıl kasımda yıllık bazda yüzde 5 azalarak yaklaşık 3 milyar 407 milyon 530 bin metreküpe geriledi.
Sanayi sektörünün doğal gaz tüketimi yüzde 10,1 artışla 1 milyar 145 milyon 990 bin metreküp olarak kayıtlara geçti. Elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi yüzde 5,6 azalarak 789 milyon 200 bin metreküpe düştü. ???????
Konutlardaki doğal gaz tüketimi ise bu dönemde yüzde 26,5 azalarak 756 milyon 90 bin metreküp oldu.
Doğal gaz stok miktarı arttı
Türkiye'de doğal gaz stok miktarı kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,16 artışla 5 milyar 336 milyon metreküpe yükseldi.
Doğal gaz stokunun 5 milyar 91 milyon metreküpü yer altı depolama tesislerinde, 245 milyon metreküpü ise LNG terminallerinde bulunuyor.
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