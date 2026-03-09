Türkiye'nin Doğal Gaz Şebekesi Genişliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye'nin Doğal Gaz Şebekesi Genişliyor

09.03.2026 13:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin doğal gaz şebekesinin uzunluğu geçen yıl sonu itibarıyla 255 bin kilometreyi bulurken, doğal gaz ulaştırılan yerleşim yeri sayısı 982'ye yükseldi.

Türkiye'nin doğal gaz şebekesinin uzunluğu geçen yıl sonu itibarıyla 255 bin kilometreyi bulurken, doğal gaz ulaştırılan yerleşim yeri sayısı 982'ye yükseldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002'de "Türkiye'deki her eve doğal gaz götürülmesi" yönünde koyduğu hedef doğrultusunda doğal gazı yaygınlaştırmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda, 2002'de sadece 5 ilde ve 57 yerleşim yerinde bulunan doğal gazda şebeke uzunluğu ve yerleşim yeri sayısı artırılıyor.

Türkiye'nin doğal gaz şebekesi, 2025 yılı sonu itibarıyla 20 bin kilometre dağıtım ve 235 bin kilometre iletim hattı olmak üzere toplamda 255 bin kilometreye ulaştı.

Söz konusu doğal gaz şebekesi ile geçen yılın sonunda 81 il, 982 yerleşim yeri ve 230 OSB'ye doğal gaz arzı sağlanmış oldu. Ayrıca, 2002'de 1,3 milyon olan doğal gaz abonesi sayısı da 22,8 milyona yükseldi.

Geçen yıl, 47 yeni yerleşim yerine doğal gaz ulaştırıldı. Böylece, Türkiye genelinde konut abone sayısında yaklaşık 933 bin artış oldu.

Şu anda, Türkiye nüfusunun yüzde 85'ine doğal gaz kullanma imkanı sağlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, doğal gaz ulaştırılan yerleşim yeri sayısını bu yıl binin üzerine çıkarmayı hedefliyor.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Doğal Gaz Şebekesi Genişliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nusret Mayın Gemisi 111 yıl sonra aynı rotada seyre çıktı Nusret Mayın Gemisi 111 yıl sonra aynı rotada seyre çıktı
Almanya Tahran Büyükelçiliği personelini tahliye etti Almanya Tahran Büyükelçiliği personelini tahliye etti
Galatasaray-Liverpool maçına İspanyol hakem Galatasaray-Liverpool maçına İspanyol hakem
Görüntü İran’dan: Haberi alan akaryakıt istasyonuna koştu Görüntü İran'dan: Haberi alan akaryakıt istasyonuna koştu
Binlerce dairesi olan inşaat devi için iflas kararı Binlerce dairesi olan inşaat devi için iflas kararı
300 yıllık tarihi cayır cayır yaktılar 300 yıllık tarihi cayır cayır yaktılar

13:10
Putin’den Mücteba Hameney’e ilk mesaj Babasıyla ilgili sözleri dikkat çekti
Putin'den Mücteba Hameney'e ilk mesaj! Babasıyla ilgili sözleri dikkat çekti
12:48
Mücteba Hamaney’in 2009 protestolarındaki rolü tartışma yarattı
Mücteba Hamaney'in 2009 protestolarındaki rolü tartışma yarattı
11:40
İran Kadın Milli Futbol Takımı’na İran’da saldırı
İran Kadın Milli Futbol Takımı'na İran'da saldırı
11:36
İmamoğlu’nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil
İmamoğlu'nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil
11:20
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri
11:07
Trump’ı yalanlayan görüntü İşte ABD’nin 168 kız öğrenciyi vurma anı
Trump'ı yalanlayan görüntü! İşte ABD'nin 168 kız öğrenciyi vurma anı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 13:25:41. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye'nin Doğal Gaz Şebekesi Genişliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.