Türkiye'nin Elektrik Tüketimi Artarken Doğal Gaz ve Yenilenebilir Enerji Üretimi Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin Elektrik Tüketimi Artarken Doğal Gaz ve Yenilenebilir Enerji Üretimi Yükseldi

Türkiye'nin elektrik tüketimi, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, artan klima kullanımı gibi nedenlerle haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 15 artarken, doğal gaz, rüzgar ve güneşten elektrik üretimi kayda değer yükseliş gösterdi. Haziran ayı sıcaklıklarının tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşması bekleniyor.

02.07.2024 11:03
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Türkiye'nin elektrik tüketimi, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, artan klima kullanımı gibi nedenlerle haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 15 artarken, doğal gaz, rüzgar ve güneşten elektrik üretimi kayda değer yükseliş gösterdi.

AA muhabirinin Türkiye Elektrik İletim AŞ ve AccuWeather verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye son yılların en sıcak haziranını yaşadı.

Buna göre, geçen yıl haziranda sıcaklık değerleri çoğunlukla 21-26 santigrat derece arasında değişirken, bu yıl haziranın ilk günü 30 santigrat dereceyle başladı. Hava sıcaklıkları bu dönemde bazı şehirlerde 42 dereceye kadar yükseldi.

Haziranda en düşük sıcaklık değeri dahi geçen yıl aynı dönemdeki en yüksek sıcaklıktan daha fazla oldu.

Türkiye'nin haziranda elektrik tüketimi geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 15 artarak 28 milyon 556 bin 804 megavatsaat oldu. Geçen yıl haziranda tüketilen elektrik 24 milyon 873 bin 787 megavatsaat olarak kaydedilmişti.

"Kavuran sıcaklıklar" nedeniyle artan klima kullanımı tüketim artışında önemli rol oynadı. Bu dönemde doğal gazdan elektrik üretimi yüzde 99 artarak 4 milyon 601 bin 650 megavatsaat oldu. Geçen yılın aynı döneminde bu kaynaktan elektrik üretimi 2 milyon 315 bin 501 megavatsaat olmuştu.

Güneşte yüzde 61 artış

Söz konusu dönemde, güneş ve rüzgardan elektrik üretimindeki artış da dikkati çekti.

Haziranda güneş enerjisi santrallerinin elektrik üretimi yüzde 61 artışla 3 milyon 226 bin 93 megavatsaat, rüzgardan elektrik üretimi ise yüzde 34 artışla 3 milyon 36 bin 992 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan, hidrolik enerji, linyit ve ithal kömürden elektrik üretiminde kayda değer artış ya da düşüş yaşanmadı.

Avrupa Birliği'nin Copernicus uydu izleme sistemiyle yapılan ölçümlere göre, Haziran 2023 "tüm zamanların en sıcak haziranı" olarak kayıtlara geçmişti. Bu yılki haziran ayı sıcaklıklarının da yeni bir rekoru getirmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Elektrik Tüketimi Artarken Doğal Gaz ve Yenilenebilir Enerji Üretimi Yükseldi - Son Dakika

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