Türkiye'nin Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu

Türkiye'de dün günlük bazda 979 bin 246 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 975 bin 6 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 742 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 33 bin 19 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 979 bin 246 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 975 bin 6 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 28 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16,9 ile güneş enerjisi santralleri ve yüzde 13,4 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye dün 7 bin 646 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 577 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.