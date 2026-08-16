Türkiye'nin Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu - Son Dakika
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Türkiye'nin Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu

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Dün Türkiye'de 1,12 milyon MWh elektrik üretildi, tüketim ise 1,10 milyon MWh oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 123 bin 316 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 102 bin 913 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 50 bin 227 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 39 bin 77 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 123 bin 316 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 102 bin 913 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21 payla rüzgar santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,7 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 15,8 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye, dün 24 bin 140 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 826 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu - Son Dakika

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