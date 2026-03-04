Türkiye'nin Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri - Son Dakika
Türkiye'nin Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

04.03.2026 10:59
Dün Türkiye'de 1 milyon 20 bin 628 MWh elektrik üretildi, 1 milyon 16 bin 637 MWh tüketildi.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 20 bin 628 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 16 bin 637 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 400 megavatsaatle 10.00'da, en düşük tüketim ise 36 bin 22 megavatsaatle 04.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 20 bin 628 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 16 bin 637 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yaklaşık yüzde 26,8 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,3 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 10,5 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye dün 8 bin 764 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 805 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Enerji, Son Dakika

