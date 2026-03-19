Türkiye'nin Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

19.03.2026 10:29
Dün Türkiye'de 960 bin 561 MWh elektrik üretildi, tüketim ise 951 bin 936 MWh olarak kaydedildi.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 440 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 34 bin 412 megavatsaatle 04.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yaklaşık yüzde 26,6 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,7 ile rüzgar enerjisi santralleri ve yüzde 14,1 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye dün 11 bin 898 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 779 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

