Türkiye'nin Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 960 bin 561 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 951 bin 936 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 440 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 34 bin 412 megavatsaatle 04.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yaklaşık yüzde 26,6 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,7 ile rüzgar enerjisi santralleri ve yüzde 14,1 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye dün 11 bin 898 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 779 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.