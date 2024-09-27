Türkiye'nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 942 bin 576 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 931 bin 39 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 337 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 718 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 942 bin 576 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 931 bin 39 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,9 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,3 ile doğal gaz ve yüzde 15,6 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 14 bin 373 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 859 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.